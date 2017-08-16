Apple'ın 152 Ekran OLED Televizyonları Ortaya Çıktı!

Çinli sosyal medya Weibo'da sızan yeni görüntülere göre Apple, 60 inçlik televizyonlar üretiyor. Eğer görseller doğruysa iPhone 8'lerle birlikte Apple televizyonlar da duyurulabilir.

Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da yayınlanan yeni görseller, Apple’ın telefonlar dışında 60 inçlik OLED Apple TV’ler üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Benjamin Geskin tarafından paylaşılan tweet'le doğrulanan bu görseller çok bulanık oldukları için, televizyonun görüntü kalitesi belli değil, bu yüzden televizyon hakkında bir açıklama yapamıyoruz. Ancak OLED ekran dendiğine göre pek kötü olacağını sanmıyorum.

Apple’ın televizyon seti oluşturma çabaları olduğunu zaten biliyoruz. Bununla birlikte 60 inç(152 ekran) bir Apple TV’nin ülkemizde ne gibi bir fiyatla satışa çıkacağı bilinmiyor.

2011 Yılından Beri Çıkacak

Apple’ın televizyon üretme isteği 2011 yılına kadar dayanıyor. İlk olarak 2011 yılında 2012’de başlayacak diye duyurulan Apple TV’lerin, 2014 ve 2015’te tekrar gündeme gelmesine rağmen hiçbir zaman resmi duyurusu yapılamamıştı.

Televizyonlar telefonların aksine uzunca süre sizinle beraber olacak cihazlar olduğu için, daha farklı bir önem taşıyor. Günümüzde Samsung gibi üreticilerin de farklı bir şekilde önem verdiği televizyon teknolojisine Apple’ın girmesi nasıl olacak bilmiyorum, ancak girdiği taktirde bu sektörde de yeni bir ikilem yaratabilir.

Peki, sizce 60 inç boyutlarında üretilecek OLED ekranlı bir Apple TV’nin Türkiye fiyatı ne kadar olur?