12 Eylül 2017'de tam bir 'duyuru şov' yapan Apple, yeni TV'si Apple TV 2017'yi de tanıttı.

Apple'ın 5. nesil TV çözümü olacak olan Apple TV 2017, hakkındaki 4K desteği başta olmak üzere bir çok söylentiyle gündeme gelmiş bir üründü. Bugünün dolu dolu geçen tanıtımı sayesinde hakkındaki tüm bilgilere sahip olduğumuz cihazın işte tüm özellikleri.

Steve Jobs'ın zamanında "hobi ürünü" olarak tanımladığı Apple TV, hiç bir zaman iPhone gibi devrim yaratan popüler bir ürün haline gelememiş ve teknolojide çığır açan özelliklere sahip olamamıştı. En son iPhone 6S ve 6S Plus ile birlikte tanıtılan 4. nesil Apple TV, yeni bir güncellemeyle günümüz multimedyasının en çok talep edilen özelliklerine sahip oldu.

Arayüzü tamamen yenilenmiş ve renklendirilmiş olan Apple TV, daha kolay kullanım sağlayacak. tvOS'in son versiyonuna sahip olacak Apple TV, işlem performansını ikiye katlarken grafik işleme performansını ise dörde katlıyor.

4K ve HDR desteği ile gelecek olan Apple TV, yeni nesil yüksek çözünürlüklü ve geniş renk yelpazeli görüntüleri destekleyen televizyonlarda izlemeyi mümkün kılacak. Donanım kısmında da güçlendirilmiş olarak gelecek Apple TV, A10X Fusion çipsetini kullanacak ve 3 GB RAM ile her daim akıcı kalmayı başaracak. Unutmadan belirtelim, A10X çipseti yeni iPad Pro'larda kullanıldı ve oldukça güçlü olduğu (neredeyse MacBook kadar güçlü) herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bu çipset sayesinde performansta yeni bir devir başlatan Apple TV, oyunların oynanmasına imkan sağlayacak.

Netflix başta olmak üzere bir çok stüdyo ile Apple'ın ortak çalışmasıyla 4K HDR içeriklere sahip olacak Apple TV ile yeni 4K HDR içeriklere hiç bir ek ücret ödemeden HD içeriklerin fiyatına sahip olarak tadını çıkarmanızı sağlayacak. Çıktığı andan itibaren bu bahsettiğimiz platformlara ve içeriklere sahip olacak olan cihaz, önümüzdeki aylarda ise Amazon Video Prime desteğine sahip olacak. Apple TV destekli ülkelerde canlı yayın izleme imkanı sunacak olan Apple TV, henüz ülkemizde bu uygulamaya sahip değil ve lansmana göre yakın zamanda da sahip olmayacak.

15 Eylül'den itibaren ön siparişe açılacak Apple TV, 22 Eylül'den itibaren mağazalarda yerini alacak . 32 GB depolamaya sahip HD versiyonun fiyatı 819TL, 4K versiyonun fiyatı 999TL olacak. En yüksek depolamayı ve çözünürlüğü sunan 64 GB'lık 4K versiyon ise 1.099TL'den satılacak. Yeni jenerasyon Apple TV'nin gelmesiyle dördüncü neslin fiyatında malesef bir düşüş olmayacak.