20 Temmuz 2017 tarihinde intihar ederek yaşamına son veren Chester Bennington’ın ardından Linkin Park’ın logosunda anlamlı bir değişiklik yapıldı.

Chester Bennington’ın intihar etmesi yalnızca Linkin Park hayranlarını değil, tüm dünyayı derinden etkiledi. Büyük bir hayranı olarak ben de bütün gün -hatta hala- bu olayın etkisinden çıkabilmiş değilim. Elbette Linkin Park grubunun üyeleri de…

Chester ile birlikte grubun en popüler üyelerinden Mike Shinoda, sosyal hesaplarında Linkin Park’ın logosunu oldukça duygusal bir sebeple değiştirdi. Öncelikle önceki logonun anlamından bahsedelim.

Logo, her bir kenarı grubun bir üyesini temsil eden altıgenden oluşuyor. Yeni logoda ise kenarlardan bir tanesi eksik. Chester’ın yerine herhangi bir kimse gelse dahi altıgenin o parçası muhtemelen hiçbir zaman doldurulmayacak...

Chester’ı bu vesileyle bir kez daha sevgiyle anıyor, aşağıya da grubun en sevdiğim parçasını bırakıyorum.