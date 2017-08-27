CIA Belgelerine Göre 23 Rus Askeri Uzaylılarca Taşlaştırıldı

Açıklanan CIA belgelerinde yer alan haber, Ukrayna'da bulunan bir gazeteye dayandırılıyor. Gazete, KGB tarafından hazırlanan bir raporu açığa çıkararak, 23 Rus askerinin uzaylılarla yaşanan çatışma sonrasında nasıl taşlaştırıldıklarını konu ediniyor.

Meğer 'taş olursun' sözünün aslı astarı varmış. Gizliliği kaldırılan CIA raporuna göre bir UFO’yu düşürmeyi başaran Rus askerleri, hayatta kalan uzaylılarca taşa çevrilmişler.

Yayınlanacak yeni bir James Cameron yapımı bilim kurgu filminden alıntı değil okuduğunuz. Gerçi onun düşüneceği tarzda bir şey ama…

Evet, bir çoklarınızın ‘uydurma’ diye bağırdığını duyar gibiyim. İşte size resmi bağlantı.

Buyrun bu da belgesi:

CIA’in sağladığı bir dizi belgeye göre, Rus askerleri bir UFO vurmuşlar. Araç yere düştükten sonra içinde bulunan gezegen dışı varlıklar, askerlerle savaşarak onları taşa çevirmişler.

Açıklanan belgeler, uzaylıların tespitinden hemen sonra askerlerin düşürdüğü ET gemisinden çıkan 5 kadar gezegen dışı varlığın, 23 Rus askerini nasıl katlettiğini ortaya koyuyor.

Şu an itibariyle CIA’in resmi web sitesinden görülebilecek olan belgeler, aslında olayla ilgili haberi yapan bir Ukrayna gazetesinin çevirisi.

Daily Express7e göre gazete haberini 250 sayfalık KGB raporuna dayandırıyor.

Söz konusu UFO, Sibirya’da eğitim gören askeri bir birlik tarafından görülmüş. Uzaylı aracı, yerden havaya roket atılarak vurulmuş.

Açıklanan belgeler, "kafaları ve gözleri büyük, 5 küçük insanımsı yaratığı" tarif ediyor. Bu saldırıdan iki askerin kurtulduğuna inanılıyor.

Raporda şöyle yazılıyor: “KGB raporu, taşa dönen askerlerin kalıntılarının Moskova yakınlarındaki gizli bir araştırma enstitüsüne götürüldüğü açıklamasıyla devam ediyor.”

“Uzmanlar, Dünyalıların henüz bilmedikleri bir çeşit enerji kaynağının, askerlerin yaşam organizmalarının yapısında anlık değişiklik oluşturduğunu ve böylece onların moleküler yapılarının taştan farksız bir hale dönüştürüldüğünü düşünüyorlar.”

Raporun sonunda bir CIA ajanı şöyle diyor: “KGB dosyası gerçeği ifade ediyorsa, bu çok büyük bir tehdit.”