27 Ağustos 1883'te yaşanan bir volkanik patlamada ortaya çıkan ses, şimdiye kadar dünya üzerinde ölçülen en yüksek ses düzeyi imiş.

Krakatoa adasında aynı isimli yanardağda, 1883 senesinde büyük bir volkanik patlama yaşandı. Bir gün içerisinde tüm adayı yutan bu patlama, aynı zamanda dünyada şimdiye kadar duyulmuş en gürültülü sesi çıkardı. 5.000 km'lik bir alanda duyulan ses, 50 km'den yakın olan canlıların kulak zarlarının patlamasına sebep olmuş. 19. yüzyılın en büyük felaketi olarak anılan bu patlama, çevreye ve canlı yaşamına da ciddi zararlar vermiş.

160 km uzaklıktan 172 desibel olarak ölçülen sesin ortaya çıkmasına sebep olan patlama, 45 metre boyunda dalgalara sebep oldu ve karşı kıyılar 600 ton ağırlığındaki tsunami yüzünden büyük zarar gördü. Norham Castle isimlii bir İngiliz gemisi, patlama yaaşanırken adadan 64 km uzaktaydı ve geminin kaptanı yaşanan olayı günlüğüne kaydetti. Ses yüzünden tüm mürettebatın kulak zarlarının patladığını söyleyen kaptan, anlam veremediği bu korkutucu olayı kıyamete benzetti.

2014 senesinde kaydedilen bir volkanik patlama

Krakatoa artık aktif değil ancak yine de bölgede birçok aktif yanardağ mevcut. Papua Yeni Gine'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan volkanik bir patlama kaydedilmiş ve patlamanın gücü, Krakatoa'nın yanında çok küçük olmasına rağmen şok dalgasının etkisi ve ses yine de ürkütücü. Bir volkanın ağzından saatte 2.575 km hızla çıkan lavları ve yarattığı etkiyi hayal etmek güç, artık her ne kadar volkanik patlamalar insan hayatını böyle korkunç şekilde etkilemiyor olsa da, aynı şiddette bir patlama için yeterli önlemler alınıp alınmadığı muamma.