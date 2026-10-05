Volkswagen, 2027 yılında Türkiye pazarına 3 yeni elektrikli otomobil getirecek.

Otomobil devleri son yıllarda elektrikli otomobillerinin sayısını ciddi oranda artırmıştı. En büyük markalardan Volkswagen de bunlardan biriydi. Şimdi ise Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bilgiler, Volkswagen ve Türkiye ile ilgili heyecan verici bilgileri bize veriyor.

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Aktarılan detaylara göre Volkswagen 2027 yılı için Türkiye pazarını kapsayan iddialı bir model atağına hazırlanıyor. Volkswagen'in ID serisi altında topladığı tam elektrikli mimari, önümüzdeki yıllarda Türkiye yollarında daha fazla boy gösterecek.

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3 elektrikli model 2027’de Türkiye’ye gelecek

Buna göre Volkswagen, 2027 yılında 3 yeni elektrikli otomobilini Türkiye’ye getirecek. İddiaya göre 2027 yılında Türkiye'ye getirilmesi planlanan ilk elektrikli model ID. Polo olacak. Şehir içi kullanımda kompakt boyutları ve erişilebilir yapısıyla öne çıkması beklenen bu model, markanın giriş seviyesi elektrikli aracı olarak karşımıza çıkacak.

Volkswagen'in 2027 Türkiye takviminde yer alan bir diğer önemli elektrikli model ise ID. Cross olarak öne çıkıyor. Crossover ve B-SUV kulvarında konumlanması beklenen ID. Cross, yüksek oturma pozisyonu ve pratik kullanım arayan sürücüleri hedefleyecek. Son olarak yakında tanıtılması beklenen tamamen elektrikli ID. Tiguan da 2027'de Türkiye'de satışa sunulacak modeller arasında yer alacak.

Elektrikli atağın yanı sıra Volkswagen, içten yanmalı motor tercih eden kullanıcıları da tamamen gözden çıkarmış değil. Buna göre markanın popüler SUV modellerinden biri olan Tayron'un özel bir versiyonu da 2027 yılında Türkiye pazarındaki yerini alacak. Söz konusu model, 2.0 TSI benzinli motora ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonuyla satışa sunulacak.