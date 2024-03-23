Yıldız komedyen Charlie Chaplin'in bazı filmleri, Yeşilçam'ın unutulmaz ve başarılı komedyeni Kemal Sunal ile yeniden hayat bulmuş.

Türk sinemasının unutulmaz siması, namıdiğer “Gülen Adam” Kemal Sunal, filmleriyle bizi hem güldürüyor hem de sosyolojik tespitleri ve siyasal gönderilerini halka güldürü yoluyla ulaşmasını sağlıyor.

Peki, Kemal Sunal’ın bazı filmlerinin Hollywood'un ünlü oyuncusu Charlie Chaplin'den esinlendiğini biliyor muydunuz?

1983 yapımı En Büyük Şaban filmiyle 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) arasında çok sayıda benzerlik var:

Örneğin şu sahneye göz atalım:

City Lights'daki karşılığı şu şekilde:

Sahneleri izlemek için tıklayın: En Büyük Şaban - City Lights

Aynı filmde Şaban, sevdiği kız için büyük fedakârlıklar yapıyor. Filmin 'sonundaki' şu sahneye bir bakın:

City Lights filminde de benzer, duygusal bir an var.

Yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı 1938 yapımı En Büyük Şaban filminde, Kemal Sunal birçok filmde olduğu gibi yoksul bir karaktere hayat veriyor.

İki filmde de iyi yürekli ana karakterlerimiz, gözleri görmeyen çiçekçi kızlara âşık oluyor ve onlara yardım edebilmek için kendilerini zengin olarak tanıtıyor.

Toplumsal sorunlara gönderme yapmasıyla da dikkat çeken bu iki filmin senaryosu ve sahneleri oldukça benzer.

Sahneleri izlemek için tıklayın: En Büyük Şaban - City Lights

Filmden son olarak şu boks sahnesine de göz atalım:

Söz konusu sahnemiz, City Lights'da bu şekilde karşımıza çıkıyor:

Sahneleri izlemek için tıklayın: En Büyük Şaban - City Lights

Posterlerin de birbirine benzemesi dikkat çekiyor:

Güldürürken ağlatan Garip filmiyle Charlie Chaplin'in Yumurcak (The Kid) filmi arasında da benzerlikler var.

Garip filmi usta yönetmen Memduh Ün tarafından 1986 yılında beyaz perdeye taşındı. Kemal Sunal bu filmde Kemal adıyla yine yoksul ve kendi hâlinde yaşam süren bir adamı canlandırıyor.

Garip filminde Kemal karakteri fanatik bir Beşiktaş taraftarı. Diğer filmlerinde olduğu gibi yine alt gelir sınıfına dâhil olan Kemal, bir gün sandalda terk edilmiş bir bebek buluyor ve bu bebeğe babalık yapıyor.

Yine birçok toplumsal mesaj gördüğümüz Garip filmi, Charlie Chaplin’in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden uyarlanıyor. En Büyük Şaban filminde olduğu gibi bu filmde de senaryo ve sahneler benzer. Duygusal sahnelerin yoğun bir şekilde görüldüğü Garip filminin sonuna doğru Yumurcak filminden biraz farklılaştığı görülüyor.

Gördüğünüz gibi yüzümüzü hem güldüren hem de zaman zaman bazı sahneleriyle bizi ağlatan Kemal Sunal ve Charlie Chaplin, oyunculuklarının benzerliğiyle dikkatleri çekiyor.

Sonuç olarak, Yeşilçam sinemamızın en önemli oyuncularından Kemal Sunal’ın rol aldığı En Büyük Şaban ve Garip filmi, Hollywood’un ünlü oyuncu ve yönetmeni Charlie Chaplin’den Şehrin Işıkları ve Yumurcak adlı filmlerinden uyarlanmış. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler?

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