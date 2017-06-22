Apple ile Google, ya da Android cihazlar arasında her zaman bir çekişme olmuştur. Peki Ekşi Sözlük yazarları bu konuda ne düşünüyorlar?

Eğer binde 2’lik bir Windows Phone kullanıcısı diliminde değilseniz ya iPhone ya da herhangi bir Android cihaz kullanıcısısınızdır. Barça - Real Madrid, Galatasaray - Fenerbahçe ya da Göztepe - Karşıyaka çekişmeleri gibi iki zıt kutup olan bu iki platform, binlerce yazarı bulunan Ekşi Sözlük’te de sıklıkla birbirleriyle karşılaştırılır. Fakat bu karşılaştırma, son günlerde biraz daha fazlaca yaşanmaya başladı. Aslında tartışmalar sadece telefon bazında değil, 'Apple ve diğerleri' olarak da dönüyor.

Bazı yazarlar başlıkla aynı doğrultuda düşüncelere sahipken, bazıları ise Android’e ve diğer platformlara ciddi haksızlıklar yapıldığını düşünüyor. Aşağıda ‘Apple'ın Yapıp da Diğerlerinin Yapamadığı Şey’ başlığı altında yapılan paylaşımlardan bazılarını göreceksiniz. Tartışmaya dahil olmak isteyenler varsa, aşağıdaki yorum bölümü üzerinden görüşlerini paylaşabilirler.