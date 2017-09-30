Google Hakkında Bilmeniz Gereken 19 İlginç Bilgi!

Google, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 19. yaşını kutladı. Her geçen gün büyüme devam eden şirket hakkında en ilginç 19 bilgiyi sizler için bir araya getirdik.

19'uncu yaşını kutlayan Google, arkasına bakmadan emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Dünyanın en büyük arama motoru sitesi olan Google hakkında bilmeniz gereken en ilginç 19 bilgiyi bir araya topladık. İLGİLİ HABER Google, Android Kullanıcılarına Hiç Haber Vermeden Bir Özelliği Kaldırdı! Temeli 2000 yılların öncesine dayanan dev şirket, güncelleğini yitirmeden hizmet vermeye devam ediyor. Recode, uzun yıllardır hayatımızın vazgeçilmezi olacak olan arama motorunun 19'uncu yılında 19 ilginç bilgiyi bir araya getirdi. Google Hakkında En İlginç 19 Bilgi! Google bünyesinde toplamda 72 bin kişi çalışıyor.

Google, ağırlıklı olarak beyaz, Asyalı ve erkek eleman çalıştırıyor. Fakat yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlara göre beyaz çalışan oranı son bir yıl içerisinde yüzde 59'dan 56'ya düşmüş. Asyalı çalışan oranının yüzde 32'den yüzde 35'e çıkması da dikkat çeken bir diğer detay.

Google, mobil ve dijital reklam gelirlerinde en çok pay hak eden şirket konumunda. 2017 yılında mobil kısımdan elde edilecek gelirin 50 milyar doları bulması tahmin ediyor. Geçtiğimiz yıl bu rakamlar, tahminlere göre 38 milyar dolar civarlarındaydı.

Google 1 Nisan 2000'den beri oldukça planlı 1 Nisan şakaları yapmaya başlamıştır. Google'ın ilk şakası ise kullanıcıların zihnini okuyabildiğini iddia edilen MentalPlex adlı bir uygulamaydı.

Google Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1990 yılında kuruldu. Ancak şirket 4 Eylül 1998'de kurulmuş olsa da Google, doğum gününü 2006'dan bu yana 27 Eylül'de kutluyor.

Google hakkında bir ilginç bilgi ise, sitenin adının yaygın yanlış adlarının sahibi olması. Gooogle.com, Gogle.com, Googlr.com gibi adreslere girdiğiniz zaman otomatik olarak Google.com'a yönlendirileceğinizi göreceksiniz. Bu konuda işi iyice abartan dev şirket, Google kelimesine denk gelen 466453.com adresinin de sahibi.

İlk Doodle Larry Page ve Sergey Brin tarafından, 1998'deki Burning Man Festivali'ne katıldığı sırada sunucuların çökmesi ihtimaline karşı ''Şu an ofiste değiliz'' mesajı olarak hazırlanmıştır.

Google adını ''googol'' sayısından almakta. Bu sayının anlamı ise 1'den sonra yüz adet sıfırın eklenmesi.

Google'ın yapay zeka müdürü, robotların yaratacağı kıyametten korkmanıza gerek olmadığını düşünüyor.

Google, 2006 yılında YouTube'u 1.65 milyar dolara satın aldı. Yapılan bu satın alınım, şirketin o döneme kadar yapmış olduğu en büyük yatırım olarak gösteriliyor.

ABD'de en çok indirilen 10 mobil uygulamasının beşinin sahibi Google olduğunu biliyor muydunuz? Bu uygulamalar YouTube, Google Play, Google Maps, Gmail ve Google Search.

Google, Susan Wojcicki'nin garajında kuruldu. Wojcicki, şu anda YouTube CEO'su olarak çalışma hayatına devam ediyor.

Google şirketteki çalışan farklı kökenlerden gelen çalışanların bir uyum içerisinde çalışmasına yardımcı olmak adına, geçtiğimiz günlerde yeni bir Çeşitlilik Müdürü görevlendirdi.

Google'ın ana felsefesi '' Doğru Olduğuna İnanmadığımız 10 Şey'' adlı kurallar listesinden oluşuyor. Listenin en başındaysa, ''Kullanıcıya odaklan, geri zaten gelir.'' yer alıyor.

Google I/O geliştirici konferansında, Google'ın AMP formatını kullanan 2 milyardan fazla web sayfasının mobil performansı artırmak için ön belleğe alımının geliştirildiği belirtildi. Bu geliştirme 900 binin üzerinde alan adını kapsamakta.

Bu yılın başlarında Google yapmış olduğu açıklamayla, yerel haberleri otomatik olarak yazacak yeni bir yazılım projesi hazırladığını duyurdu.

Ekim 2016 yılında yer alan istatiklere göre Google'ın dünya arama motoru pazarının %90,3'üne sahip olduğu gözlemekteydi. Fakat bu yılın Temmuz ayında yapılan araştırmaya göre bu oranın %86.8'e gerilediği görülmekte.

Google 2 Aralık 1998 aynen yukarıdaki şekilde görünüyordu: Dünden bugüne Google'ın geldiği yer gerçekten ilginç. Peki siz Recode'un bir araya getirdiği bu ilginç bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak : https://www.dunyahalleri.com/googlein-19-yasina-ozel-19-ilginc-bilgi/

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