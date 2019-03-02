Bundan birkaç yıl önce telefon dünyasını kasıp kavuran, sonra da egemenliğini Android ve iOS cihazlara kaptıran bir efsane... Son dönemde tekrar atağa geçen Nokia'nın geçmişini ve bu geçmişinde yaşanan bilinmeyenleri listeledik.

Birçok kişinin ilk cep telefonu markası olan Nokia, bundan yaklaşık 10 yıl önce tartışmasız bir şekilde en iyi telefon üreticisiydi. Ardından Apple'ın iPhone'u duyurması ve Android cihazların her geçen gün gelişmesiyle Symbian inadından vazgeçmeyen, ama aynı zamanda da Android ve iOS'e rakip bir işletim sistemi geliştiremeyen Nokia, batmanın eşiğine gelmişti ve Microsoft tarafından satın alınmıştı.

Microsoft bünyesinde Windows Phone projesiyle de başarılı olamayan Nokia, geçtiğimiz yıllarda HMD Global tarafından satın alındı. Nokia'nın ilk Android telefonlarını üreten HMD, yaptığı son ataklarla Nokia'yı eski günlerine döndürmeye çalışıyor. Şimdi gelin hep birlikte geçmişi 1800'lü yıllara dayanan Nokia hakkında az bilinen 10 bilgiyi inceleyelim.

10. Nokia'nın meşhur zil sesi Nokia Tune:

Eski Nokia telefonlardan hepimizin aşina olduğu Nokia Tune, 19. yüzyılda bestelenmiş bir gitar parçası olan Gran Vals'in o zamanki telefonlara uyarlanmış hali. Bu zil sesi ilk çıktığı zamanlarda Grande Valse olarak adlandırılmış olsa da zamanla Nokia ile bütünleşti ve 1999 yılından itibaren Nokia Tune olarak anılmaya başlandı. Gitar ile çalınan Gran Vals'in içerisindeki Nokia Tune'u aşağıdaki videonun 24. saniyesinden itibaren dinleyebilirsiniz.

9. Nokia 3310, Finlandiya'nın ulusal emoji'si seçildi:

Sağlamlığıyla bir efsane haline gelen Nokia 3310, Finlandiya hükumeti tarafından 2015 yılında "UNBREAKABLE" adıyla emoji haline getirildi. Finlandiya'nın resmi turizm sayfasında da görülebilen bu emoji, 'reyiz'in sağlamlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

8. Yılan oyunu, ilk olarak hangi Nokia telefonuyla ortaya çıktı?

Aralık 1997'de tanıtılan Nokia 6110, mobil oyun dünyasının ilk örneklerinden biri olan Snake'i ön yüklü olarak kullanıcılara sunan ilk telefondu. Aynı zamanda Snake, bir telefonda bulunan ilk "iki oyunculu" oyun olmuştu.

7. Nokia'nın ilk kameralı telefonu:

2002 yılında tanıtılan Nokia 7650, şirketin ilk kameralı telefonuydu. 0,3 MP kamerasıyla 640x480 çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen Nokia 7650, Nokia'nın telefon fotoğrafçılığına attığı ilk adımdı. Nokia 7650; Nokia 808 PureView, Nokia Lumia 1020 ve son olarak Nokia 9 PureView gibi kamera odaklı Nokia telefonlarının atası konumunda.

6. GSM ağı kullanılarak yapılan ilk telefon konuşması yine Nokia'dan geldi:

Cep telefonlarının altında yatan teknoloji olan GSM ile ilk telefon konuşması, Nokia tarafından gerçekleştirilmişti. Nokia'nın kurduğu GSM ağı ve bir Nokia telefonu ile yapılan ilk arama, Temmuz 1991'de Finlandiya Başbakanı Harri Holkeri tarafından test edildi.

5. Harici antene ihtiyaç duymayan ilk telefon:

1998 yılında Nokia'nın amiral gemisi olarak lanse edilen Nokia 8810, dünyanın ilk antensiz cep telefonuydu. O dönem şirketin en pahalı ve en lüks telefonu olan 8810, aynı zamanda krom kaplamaya sahip ilk telefonlardan biriydi.

4. Nokia, neden telefon isimlerinde 4 rakamını kullanmıyordu?

Biraz eski cihazları hatırlayacak olursak, sayılar üzerinden telefon isimlendirmesi yapan Nokia'nın hiçbir zaman 4 rakamını bir telefon adının ilk karakteri olarak kullanmadığını görüyoruz. Nokia'nın böyle ilginç bir işe imza atmasının sebebi ise Asya'nın birçok bölümünde 4 rakamının uğursuz olarak görülmesi olduğu düşünülüyor.

Sanıyoruz ki Nokia bu batıl inancından kurtulmuş, çünkü şirket MWC 2019 kapsamında Nokia 4.2'yi duyurmuştu.

3. Nokia, aslında kağıt fabrikası olarak kurulmuştu:

1865 yılında Finlandiya'da kurulan Nokia, aslında bir kağıt fabrikasıydı. Maden Mühendisi Fredrik Idestam tarafından kurulan şirket, daha sonra büyüyerek halka açık hale geldi ve ikinci kağıt fabrikasını açtı.

2. Nokia'nın ürettikleri kağıtla sınırlı kalmadı, kauçuk bot bile üretildi:

Yıllar boyunca kağıt üretimi yapan Nokia, 1967 yılında ülkenin kablo ve kauçuk üreten iki farklı üreticisiyle de birleşerek Nokia Corporation adını aldı. Bu hamleyle kendine yeni üretim alanları açan şirket; kablo, kauçuk ayakkabı ve bot, otomobil lastiği, telekomünikasyon ekipmanları ve elektronik eşyalar üretir hale geldi. 1990 yılında Nokian Tyres adlı lastik şirketi ve Finnish Rubber Works adlı kauçuk şirketi Nokia bünyesinden ayrıldı ve Nokia, elektronik ürünlere odaklanan bir şirket oldu. Bugün Nokian markalı otomobil lastiklerini hâlâ görmek mümkün.

1. Nokia ismi nereden geliyor?

Nokia ismi, Finlandiya'daki Nokianvirta Nehri'nden geliyor. Kurulduğu ilk dönemde Nokianvirta çevresinde çalışmalarını sürdüren Nokia'nın isminin ardında yatan sebep bu kadar basit.

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