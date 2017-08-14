Google, iOS'da Varsayılan Olmak için 3 Milyar Dolar Ödüyor

En büyük arama servis sağlayıcısı olan Google, Apple'ın mobil işletim sistemi iOS kullanan cihazlarda varsayılan arama motoru olmak için Apple'a 3 milyar dolar para ödüyor.

Google için iOS'ta varsayılan arama motoru olmak şirket için hayati önem taşıyor. Tahmini rakamlara göre iOS cihazlar Google Arama gelirinin %50'sini oluşturmakta.

Finans analiz firması Bernstein'a göre Apple ve Google arasındaki bu anlaşma 2017 yılında 3 milyar dolara dayanmış durumda. Google için oldukça önemli olan bu anlaşma Apple için de aynı şekilde önem arz ediyor. Apple Servisleri'nin gelirinin büyük bir kısmını oluşturan bu para, Apple'ın toplam karının ise %5'ini oluşturuyor. Apple için tahmin edeceğiniz üzere neredeyse tamamen kardan oluşan bu para, firmayı daha da zengin ediyor.

İki firma arasında yapılan bu anlaşmanın son bilinen nüshasına göre 2014 yılında Google, Apple cihazlarda varsayılan arama motoru olmak için firmaya toplam 1 milyar dolar ödeme yapmış. Her yıl artan iOS cihaz ve kullanıcı sayısıyla birlikte bu ücretin içinde olduğumuz yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Apple cihazların Google'ın arama gelirinin neredeyse yarısını oluşturması nedeniyle Google şuan bir ikilemin içinde bulunuyor. Google bu yıl anlaşmayı feshederek iOS kullanıcılarının Google'ı seçeceğini umarak bir risk alabilir. Böyle bir durumda anlaşma sonlandırılmış olacak ancak Google hala kullanılmaya devam ettiği için Apple bu durumdan daha fazla kar edemezken Google için işler aynı şekilde devam edecek.