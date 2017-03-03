İnternet bağlantısı gerekmeden, gerçek zamanlı ve sesli olarak 37 dili tercüme eden kulaklık Mymanu Clik'ten bahsettik.

Gerçek zamanlı çeviri yapmak için üretilen birçok teknolojiye bir yenisi daha eklendi. Bu araçları normalde internete bağlı olmadan kullanmanız mümkün değil. Ancak yeni duyurulan Mymanu firmasının bu kablosuz kulaklığı çevrimdışıyken tam 37 dile gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor.

Çevrenizin bütünüyle yabancı dil konuştuğu bir yerde, iletişim kuramamak ve çevrenizdeki insanlarla anlaşamamak oldukça can sıkıcı olabilir. Bazen mimik ve jestler size konuyu tam olarak açıklasa da insanların yüzüne karşı “Kusura bakma arkadaşım, konuya Fransız kaldım da” diyememek kendinizi kötü hissettirebilir.

Clik, merkezi İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan Mymanu şirketi tarafından üretildi. Çevirdiği diller arasında Japonca bile bulunan efsane ürün, akıllı telefonunuza bluetooth yoluyla bağlanıyor. Üstelik sizinle o an konuşulan dili algılayıp bir iki cümle sonra sesli olarak eş zaman çeviri yapmaya başlıyor.

Tam şarj dolumunda 6 saate kadar çalışan kulaklık, diğer gerçek zamanlı çeviri cihazlarının aksine oldukça hafif ve taşıması kolay bir ürün.

Mymanu CEO’su Danny Manu ürün hakkında şunları söylüyor:“Dil farklılıklarından doğan iletişim kokpukluğunu artık geçmişimizde bırakacak bir ürün ortaya koymak istedik. Ve bunu ilk kez gerçekleştiren firma olarak gururluyuz.”

Clik, tasarım ve dizayn olarak Apple Air Pods kulaklıklar gibi dokunmatik ve düğmeli özelleştirilebilir ayarlar vadediyor. Ayrıca bildirimlere göre özelleştirilebilen bir de led ışığa sahip. Firma çeviriler için kullanılan yazılımın bu güne kadar en doğru ve en hızlı hizmeti verdiğini iddia ediyor. Yazılım ufak boyutuyla Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

Aynı anda Tüm Müzikleri Listeleyen Kaliteli Ses Deneyimi. Derken?

Mymanu çeviriden fazlasını sağlamak adına kulaklığın yüksek CD ses kalitesine sahip olduğunu açıkladı. Bunu da geliştirdikleri birleşik müzik çalar yazılımıyla destekleyip Apple Music ve Spotify listelerinizi aynı anda kullanmanıza izin veriyor.

Google ve Spotify Ürünün Peşinde

Firma başlattığı destek kampanyasının sonucunu almış durumda ve konuşulanlara göre Clik, Mart ayından sonra piyasaya çıkabilir. Google ve Spotify şirketlerinin ürünü kendi bünyelerine katmak için Mymanu şirketini kovaladığını da ekleyelim. Henüz firmanın kendisinden ve diğer iki şirketten bir açıklama olmadığını belirtmek gerek. Mymanu’nun Clik’i için biraz rekabet olsa da ürünün proje geliştiricilerinden olan Waverly Labs, söylentileri reddediyor.

Her ne olursa olsun devrim niteliğinde olan Clik umarız hakkettiği değeri bulur. Zira konuşmaktan ziyade anlamak daha önemliyken fazla gecikmezler.