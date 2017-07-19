18 Temmuz’da Yaşanan Doğal Afetin Sebebi: Süper Hücre

Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul’da 18 Temmuz tarihinde yaşanan doğal afetin sebebinin, kuzeyden gelen serin hava yüksek deniz suyu sıcaklığının birleşmesiyle oluşan ‘süper hücre’ yapılarının sebep olduğunu açıkladı.

18 Temmuz tarihinde sabahtan itibaren başlayan ve 12.00’a kadar devam eden yağışlar sonrası metrekare başına 91 kg yağış düştü ve bu, son 106 yılın en yüksek yaz yağışı değeri olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bu konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“18 Temmuz sabahı saat 12:00’ye dek metrekare başına 91 kg yağış düştü, bu yağış değeri son 106 yılın en yüksek 3’üncü yaz yağış değeri oldu. Bu da son yıllarda görülen iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliklerine eklenen bir ekstrem olarak kayıtlara geçti. Bu yağış çok sık rastladığımız bir yağış biçimi değil. Kuzey’den gelen serin hava ve yüksek deniz suyu sıcaklıkları birleşince "süper hücre" dediğimiz yapılar oluşuyor ve bu da bugün yaşadığımız türden şiddetli yağışlara neden oluyor.”

Daha önceki tahminlerinde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağını öngördüklerini fakat 18 Temmuz günü meydana gelen yağış gibi bir durumun tekrar yaşanmasını beklemediklerini belirten Tek, sözlerine şu şekilde devam etti: “İstanbul’da bizim ölçüm kayıtlarına göre 37.2 oC değerini 30 Haziran günü ölçtük. Bu ölçülen değer 30 Haziran tarihine ait rekor sıcaklıktır. Bunu kısaca açarsak 106 yıl içerisinde 30 Haziran tarihlerinde bu değer daha önce hiç ölçülmemiştir. Diğer taraftan Istanbul için tüm yıl içindeki başka günlere baktığımızda bazı günlerde bu değerin geçildiği görülmektedir ki, 2007 yılı 27 Haziran’ın da 41.7 C'lik sıcaklık ölçülmüştür. Bu değer, bizim 106 yıllık ölçümümüzdeki en yüksek değerdir. Haziran Temmuz ve Ağustos ayları için maksimum sıcaklığın 30 oC nin üstüne çıktığı “Tropikal Gün” olarak adlandırdığımız günler sayısı son onlu yirmili yıllara doğru yükselen bir eğim gösteriyor. Özellikle 1998-2003 arası ve 2007 yıllarında sıcak hava dalgalarına sıklıkla rastlanılmış durumda. 2001 yılında bu değer 53 güne çıkmıştır.”

Bu tarz hava olaylarının, atmosferdeki istenmeyen gazlardan etkilenip insan hayatını tehdit edecek durumların oluşmasına sebep olabildiklerini söyleyen Tek, ülkemizin şimdiye kadar yapılan araştırmalarda Kuzey Avrupa’daki 0.8 derecelik sıcaklık artışından 0.75 derece etkilendiğini, bu sürecin devam etmesi halinde 18 Temmuz günü yaşadığımız doğanın daha önce bize hiç göstermediği bu tarz olayları görebileceğimizi belirtti.