Kaşlarımız Olmasa Tıpkı Neandertaller Gibi Yok Olurduk!

Yüzümüzün daha estetik gözükmesini sağllayan ve gözlerimizi tozlardan koruyan kaşlarımızın, evrimsel süreçte hayatta kalmamızı sağladığını biliyor muydunuz?

Kadınların güzel gözükmek için aldırdıkları ve yüzümüzün daha estetik gözükmesini sağlayan kaşların bunlar dışındaki işlevlerini hiç düşündünüz mü?

Kaşlarımız bildiğiniz gibi gözümüze girebilecek terlerden ve tozlardan bizi mümkün olduğunca koruyor. Pek tabii kaşlarımızın doğal seleksiyon konusunda da bize oldukça faydası oldu.

Kaşlar, Baskınlık Sembolü

Biz pek farkına varmasak da kaşlarımız diğer insanlara ya da canlılara bizlerin 'tehdit olmadığını' gösteriyor. Karşımızdaki insana kızdığımızı ya da onu sevdiğimizi de kaşlarımızla ifade edebiliriz.

Ricardo Godinho ve Paul O'Higgins adlı araştırmalar, bunun sebebini öğrenmek için fosilleşmiş bir kafatasındaki kaş kemerini inceledi. Sonuçlar gösteriyor ki insanlar, kaşlarını tıpkı primatlar gibi sosyal baskınlığı göstermek için de kullandı.

İnsan türünün kaş çıkıntısını olabildiğince kaybetmiş olması da muhtemelen daha az tehdit edici gözükmek için oldu. Kaş çıkıntısını kaybetmemizin diğer bir sebebi de insan beyin yapısının değişmesi ve yüzümüzün küçülmesi olabilir.

Bu durumu en iyi kadınlar bilir aslında, kaşları kavisli ya da düz aldırmak, insanın çehresini epeyce değiştirir. Örneğin; kalın bir kaş kadınları daha maskülen ve baskın gösterirken ince kaş, insanları daha naif ve savunmasız gösterir.

Özet olarak anlatmak gerekirse kaşlar, insanların kendilerini daha savunmasız yahut daha vahşi gösterebilmesini sağlamıştır. Bundan ötürü de insanlar, evrimsel süreçte diğer canlı türlerine nazaran çok daha kolay iletişim kurabilmiş ya da onları tehdit edebilmiştir.