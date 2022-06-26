YouTube Premium’u almadan reklamsız bir şekilde YouTube videolarını izleyebileceğiniz ancak çok da güvenli olmayan ve 3 ay önce kapatılan YouTube Vanced uygulaması, yeni ismi ReVanced ile geri dönüyor.

Bundan 3 ay önce, YouTube Premium’a para vermek istemeyen ancak yine de YouTube videolarını 1 saniye bile reklama takılmadan izlemek isteyen kullanıcıların gözdesi olan YouTube Vanced kapatılmıştı ve biz de sizlere aktarmıştık. Hatta isterseniz buradan Vanced alternatifi uygulamalar listemize de bir uğrayabilirsiniz.

Yeni gelen bir habere göre beleşçilerin favorisi olan YouTube Vanced, yeni ismi ‘ReVanced’ ile geri dönüyor. Tabii ki daha önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi güvenli olmayan YouTube Vanced’in geri dönüşüne dair detaylara gelin beraber göz atalım.

YouTube Vanced, ReVanced ismiyle geri dönüyor

(YouTube Vanced’e dair ikinci kanalımız Fobito’dan yaptığımız uyarıları ve incelemeleri bu videodan bulabilirsiniz.)

3 ay önce Google, YouTube uygulamasının premium bir sürümü olan YouTube Vanced'i kapatmaya zorladı ve dava açmakla tehdit etti. Birçok kişi YouTube Premium'a harika bir alternatif olan YouTube Vanced’i kullanıyordu ancak tahmin edebileceğiniz gibi uygulamanın belirli yönleri YouTube'un hizmet şartlarına uygun değildi.

Sonuç olarak, YouTube Vanced kapatıldı ve bu dünya çapında birçok insanı üzdü. Ancak başka bir geliştirici ekibi projenin kontrolünü ele aldı ve YouTube Vanced ekibiyle hiçbir ilişkisi olmadan ReVanced adlı yeni bir uygulama geliştirdi. Yeni uygulamanın geliştiricilerinin ReVanced’e dair sözleri şöyle: “ReVanced; Vanced'in resmi olmayan bir devamıdır, Vanced'e bağlı değildir ve yeni özellikler sunmayı amaçlamaktadır.”

Yenilenen ReVanced özellikleri arasında şunlar mevcut:

Minimize edilmiş oynatma

Eski kalite düzeni

Oluştur düğmesini devre dışı bırakma

Genel reklamları kaldırma

Video reklamlarını kaldırma

Video navigasyonu için arama çubuğuna dokunmak

Arka planda oynatma

Tabii ki resmi bir uygulama olmadığı ve güvenli olmadığı için uygulamaya bizden ulaşmanızı istemiyoruz, tavsiye de etmeyiz. Siz YouTube Vanced’in ReVance ismiyle geri dönmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.