Samsung Galaxy S8 ve Apple iPhone 7 Plus Karşılaştırması

Samsung'un yeni üst seviye telefonu Galaxy S8 ile Apple'ın elindeki mevcut en güçlü telefonu iPhone 7 Plus'ı bu yazımızda kıyaslıyoruz.

Hatırlayacak olursanız Samsung, geçtiğimiz günlerde dünya genelinde düzenlediği lansmanlarla birlikte yeni akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı tanıttı. Özellikle fiyatıyla dillerden düşmeyen Galaxy S8 modelini bu yazımızda Apple'ın iPhone 7 Plus'ı ile kıyaslıyoruz.

Bu arada, Galaxy S8+ modeliyle Galaxy S8 modeli arasında sadece ekran boyutu ve batarya farkı olduğu için ve Galaxy S8 hem özellik hem de fiyat bakımından iPhone 7 Plus ile rakip olduğu için Galaxy S8'i iPhone 7 ile kıyaslamadık. Samsung tarafında Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri hala iPhone 7 ile rekabete devam ediyor.

Ayrıca Galaxy S8 Ön İnceleme videomuzu izlemediyseniz öncelikle sizi videomuza alalım:

Tasarım

Samsung Galaxy S8 modelinde 5.8 inçlik (Galaxy S8+'ta 6.2 inç) QHD+ çözünürlüklü, Samsung'un 'edge' olarak adlandırdığı kavisli ekranıyla birlikte Gorilla Glass 5 ile korunan Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Ayrıca telefon 'Infinity Display' teknolojisi sayesinde neredeyse tamamen çerçevesiz ekranıyla adeta göz kamaştırıyor. Elbette bu göz kamaştıran ekran için Samsung, yıllardır yer verdiği fiziksel kontrol butonlarından feragat ederek parmak izi okuyucu sensörünü cihazın arka kısmına kameranın hemen yanına taşıyor.

Apple iPhone 7 Plus'ta ise 5.5 inçlik Full HD çözünürlüklü ve 3D Touch teknoloji sayesinde basma hissiyatını algılayabilen IPS LCD ekran bulunuyor. Telefonda basma şiddetini algılayabilen bir adet kapasitif ana ekran butonu mevcutken bu buton hemen hemen her iPhone modelindeki gibi parmak izinizi okuyabiliyor.

Öte yandan Samsung Galaxy S8'de üst düzey güvenlik için parmak izinizi tanımalamak zorunda değilsiniz çünkü telefonda daha önce Note 7 modelinde gördüğümüz 'iris tarayıcı' yer alıyor. İris tarayıcı sayesinde sizi gözlerinizden tanıyan Galaxy S8'in ekran kilidini parmak izinden daha seri bir şekilde sadece telefona bakarak açabiliyorsunuz.

Apple, yıllardır değişmeyen tasarım anlayışıyla birlikte iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde klasik iPhone tasarımını sürdürürken, Samsung Galaxy S8 ailesi sadece Apple'a değil tüm akıllı telefon üreticilerine taş çıkartan bir tasarımla karşımıza geliyor. Samsung Galaxy S8, iPhone 7 Plus'tan daha küçük boyutlara sahip olmasına rağmen 0.3 inç ekranıyla neredeyse tamamen çerçevesiz ekran deneyimini bizlere yaşatıyor. Ayrıca Galaxy S8+ modelinde de cihazın boyutu iPhone 7 Plus ile hemen hemen aynı olmasına rağmen 0.8 inç büyük bir ekranın karşımıza çıkması özellikle ekran tarafında Galaxy S8 ailesini bir adım öne taşıyor.

Ayrıca hem iPhone 7 Plus'ta hem de Galaxy S8 modelinde suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği olduğunu da belirtelim.

Teknik Özellikler

Elbette fiyatlar 4000TL'ye dayandığında üst seviye akıllı telefonlar tam anlamıyla 'canavar' olarak nitelendirebileceğimiz teknik özelliklerle geliyor. Hem iPhone 7 Plus hem de Galaxy S8 modelleri fiyatlarının hakkını veren teknik özelliklerle karşımıza çıkıyor ancak ikisi de farklı platformlarda çalıştığı için bir Android cihazla bir iOS cihazı teknik bileşenlerine göre kıyaslamayacak bu nedenle teknik özelliklerin kullanıcıya yansıyan noktalarından bahsedeceğiz. Yine de her iki cihazın da oldukça güçlü özelliklere sahip olduğunu söyleyelim.

Teknik özellik tarafında ise Galaxy S8'in özellikle bağlantı, depolama alanı ve hızlı şarj desteği gibi konularda iPhone 7 Plus'ın önüne geçtiği bazı noktalar mevcut. Galaxy S8, hızlı ve daha düşük güç tüketen Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefon olmasının yanı sıra Exynos 8895 ya da Snapdragon 835 platformları sayesinde iPhone 7 Plus'a kıyasla çok daha hızlı şarj edilebiliyor. Bunların dışında Galaxy S8'in microSD kart desteği de mevcut.

Kamera

Kamera konusunda birbirinden iddialı olan ve açıkçası net bir kazanan söyleyemeyeceğimiz iki rakiple karşı karşıyayız. Hem Samsung Galaxy S8 hem de iPhone 7 Plus, birçok rakibini hem fotoğraf hem de video performansı konusunda ezerken birbirleriyle çarpıştığında hangisinin daha iyi olduğuna dair bir karar vermenizi zorlaştırıyor.

Samsung Galaxy S8'in her ikisi de f/1.7 diyafram açıklığına sahip 12MP çözünürlüklü arka ve 8MP çözünürlüklü ön kamerası bulunuyor. iPhone 7 Plus modelinin ise biri f/1.8 diğeri ise f/2.8 diyafram açıklığına sahip her ikisi de 12MP çözünürlüklü olan True Tone teknolojisi kullanılan çift arka kamerası ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 7MP çözünürlüklü ön kamerası bulunuyor.

Bu özelliklerle kamera performansına baktığımızda Samusng Galaxy S8'in geceleri daha iyi görüntüler elde ettiğini ancak renkleri olduğundan daha canlı yansıttığını görüyoruz. iPhone 7 Plus ise gece çekiminde diğer rakiplerine kıyasla başarılı olsa da Galaxy S8'in bir tık gerisinde kalıyor ancak gerçeğe daha yakın renkleri fotoğraflarda sunuyor.

iPhone 7 Plus'ın kamera tarafındaki diğer bir avantajı da çift arka kamerası sayesinde optik zoom yapabilmesi. iPhone 7 Plus'ta dilerseniz çift arka kamera sayesinde görüntüde herhangi bir çözünürlük kaybı olmadan 2x optik zoom yapabiliyorsunuz.

Kamera tarafında her iki cihazı da genel olarak değerlendirecek olduğumuzda Galaxy S8'in güzel ancak olandan çok daha canlı görüntüler verdiğini, iPhone 7 Plus'ın ise gerçek renklere daha yakın görüntüler verdiğini ancak gece çekiminde Galaxy S8'in bir miktar gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

Arayüz ve Yazılım Desteği

Galaxy S8 ve iPhone 7 Plus aslında yazılım tarafında ayrı iki dünyanın insanları. Galaxy S8, Android 7.0 işletim sistemiyle kutudan çıkarken iPhone 7 Plus iOS 10.0.1 sürümüyle kutudan çıkıyor. Aynı zamanda Galaxy S8, Samsung'un Android deneyimini daha da özel kılan arayüzü Samsung Experience ile geliyor.

Arayüz konusunda hem Galaxy S8 hem de iPhone 7 Plus olabildiğince kararlı ve hızlı bir şekilde arayüzde işlemler yapabilmenize olanak tanırken görsel açıdan da göze hitap ediyor. Tüm bunların yanında Android'in verdiği özgürlük ve Samsung'un önemli geliştirmeleriyle Galaxy S8'in arayüzü, iPhone 7 Plus'a göre çok daha kişiselleştirilmeye imkan tanıyor.

Yazılım Güncelleme

Akıllı telefonların kullanım ömrünü belirleyen en önemli detaylardan biri yazılım güncelleme desteği. iOS işletim sisteminin verdiği rahatlıkla Apple, ortalama 3-4 yıl boyunca en yeni iOS sürümünü iPhone kullanıcılarıyla buluşturuyor. Samsung tarafında ise amiral gemisi modellerin maksimum 2 yıl güncelleme aldığını görüyoruz. Örneğin Android 5.0 ile satışa çıkan bir cihazın aldığı son güncelleme Android 7.0 oluyor tabii Samsung, Galaxy S8 ailesiyle birlikte güncelleme politikasında farklı bir yol izleyebilir.

Aslında Apple'ın da güncellemeler konusunda pek masum olduğu söylenemez. İddialara göre bir süreden sonra verilen iOS güncellemeleri cihazı yavaşlatabiliyor ve 2 yıllık bir sürenin ardından sizde yeni telefon alma ihtiyacı doğruyor.

Fiyat

Belki de amiral gemisi serileri tarihinde ilk defa bir Android amiral gemisinin iPhone'lardan daha pahalı olması durumuyla karşılaşıyoruz. Samsung Galaxy S8'in 64GB depolama alanına sahip olan versiyonu 4399TL, Apple iPhone 7 Plus'ın 32GB depolama alanına sahip olan versiyonu ise 4499TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca Galaxy S8'e göre 500mAh daha büyük batarya ve 0.4 inç daha büyük ekran istiyorsanız Galaxy S8+ için 4999TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

İlk defa bir Android telefonun iPhone'un son modeliyle neredeyse aynı fiyattan satışa çıkmasının şokunu her ne kadar atlamamış olsak da Galaxy S8'i diğer Android telefonları bir kenara bırakıp iPhone 7 Plus ile kıyasladığımızda fiyatına göre tercih edilebilir modellerden olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Samsung fiyatı 4400TL'ye yükselterek iPhone'lar ile aynı fiyat klasmanında oynama kararı aldıysa bu noktada güncelleme desteğini de arttırmalı ve telefonu güncel tutarak bu bütçeyi göze alan kullanıcıları için güncel bir akıllı telefon deneyimi yaşatmalı.

Hem Samsung Galaxy S8 hem de Apple iPhone 7 Plus modelleri, satın aldığınıza sizi pişman etmeyecek derecede kaliteli ve üst seviye telefonlar. Buna bağlı olarak da satın alırken hangisinin size daha uygun olduğuyla ilgili karar vermelisiniz. Özellikle 'Android mi iOS mu?' sorusunun yanıtını kendinizde aramanız ve günlük olarak telefonla yaptığınız şeylere yönelik bir tercihte bulunmanız daha doğru olacaktır.