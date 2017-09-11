Yeni Apple TV, A10X Fusion İşlemci ve 3GB RAM ile Gelecek!

Apple'ın yaşanan yazılım sızıntılarının ardından hiçbir sürprizi kalmadı. Geliştirici Steve Troughton-Smith, Apple TV'nin donanımsal detaylarını ortaya çıkardı.

Hafta sonu Apple’da yaşanan büyük yazılım sızıntısının ardından meraklı gözlerin tamamı iPhone X’e odaklanmıştı. Fakat yarın yapılacak tanıtımda başka bir ürün daha yenilenmiş ve güçlendirilmiş haliyle Apple hayranlarıyla tanışacak; Apple TV.

Geliştirici Steve Troughton-Smith, sızdırılan yazılımda 5. nesil Apple TV’ye ait detayları keşfetti ve Twitter’dan patlaştı. Steve’e göre yeni 4K destekli Apple TV, 3GB RAM’e sahip olacak ve gücünü A10X Fusion işlemcisinden alacak.

RAM’in 3GB’a çıkarılması Apple TV’de 4K HDR içeriklerin oynatılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Apple’ın bu kadar güçlü bir işlemci kullanması, cihazın 4K videoları 60 fps’de oynatabileceğini gösteriyor. Yeni iPhone X’in de 4K 60 fps video kaydı yapması bekleniyor.

Apple TV'de işlemcinin güçlü olması, Apple TV’lerin, Apple’ın arttırılmış gerçeklik planları arasında önemli bir rolü olacağını gösteriyor ve aynı zamanda TVOS geliştiricilerinin Apple TV için oyun konsollarıyla yarışacak 3D oyunlar geliştirmesine izin veriyor.