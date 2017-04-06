YouTube'da Para Kazanmak İçin Artık 10,000 Görüntülenme Şart!

YouTube, kanallara yaptığı ödemeler konusunda yeni bir sistemi kullanıma sunuyor.

5 sene önce YouTube, partnerlik programını tüm kullanıcılarına sunmuştu. Bu, video paylaşım devi tarafından atılmış önemli bir adım çünkü bu adım, YouTube'a üye olup video yükleyen herkesin para kazanabileceği anlamını taşıyordu.

Tabi bu cesur hamle, YouTube'un hem sosyal medya devi plaformlarından biri olmasını, hem de internet aleminin en büyük video platformu olmasını sağladı. Ancak, bu durum aynı zamanda bazı problemlere de sebep oluyordu. Farklı hesaplar açarak başkalarına ait videoları yükleyerek görüntülenme alanlar, o kişilerin haklarını ihlal etmelerine rağmen ödemelerden faydanalabilmekteydi. Özellikle bu konuda en büyük sıkıntıyı çekenler müzik ve sinema sektöründeki şirketlerdi. İşte bu duruma karşı YouTube, yeni bir önlem alıyor.

Yeni partner programını duyuran YouTube, getirdiği yeni düzenlemeler dolayında bir kanala görüntülenme sayısı 10,000'e ulaşmadan ödeme yapmayacak. Bu sayede YouTube, bir kanalın yasal içerikler üretip üretmediğini de tespit etmeyi amaçlamakta. Ayrıca video platform devi, bu hamle ile yeni, bağımsız içerikler üreten kanalların da kendilerini ön plana çıkaracaklarını düşünmekte.

Artık bir kanal genel görüntülenmede 10,000 görüntülenmeye ulaştığı zaman YouTube, kanalı inceleyerek kendi ilkelerine ve şartlarına uygun olup olmadığını değerlendirecek. Eğer söz konusu kanal, YouTube'un politikasına ters düşen herhangi bir şey barındırmıyorsa, o zaman o kanal YPP(YouTube Partner Program)'ye dahil olacak ve gerekli ödemeler bu sürecin ardından sağlanacak.

Bakalım YouTube'un bu yeni hamlesinden sonra platform nasıl bir etkilenme yaşayacak?