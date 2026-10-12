Mercedes-Benz, Ekim 2026 döneminde A-Serisi, CLA, C-Serisi, E-Serisi, GLA, GLB, GLC, GLE ve elektrikli EQ modelleriyle premium otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler ve fiyat avantajları sunuyor.

Mercedes-Benz, Ekim 2026 döneminde premium sıfır otomobil pazarında tercih edilen markaların başında geliyor. Markanın sedan ve SUV modellerinin yanında tamamen elektrikli otomobil seçeneklerinin güncel fiyatları ve mevcut kampanyalar da yeni araç almayı planlayanlar tarafından merak ediliyor.

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Yeni bir Mercedes-Benz satın almayı düşünenler için dönemsel kampanyalar, indirimler ve kredi seçenekleri satın alma kararında oldukça önemli bir rol oynuyor. Peki Mercedes-Benz Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Mercedes modellerinde kampanya var? İşte Mercedes-Benz Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Mercedes-Benz Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı A-Serisi 3.420.500 TL - CLA 4.449.000 TL - CLA Shooting Brake 5.017.000 TL - C-Serisi All-Terrain 6.183.000 TL - C-Serisi 6.360.000 TL - EQE 6.292.000 TL - GLA 4.903.500 TL - GLB 4.661.000 TL - GLC Coupé 7.637.000 TL - GLC 5.863.000 TL - GLE Coupé 14.784.000 TL - E-Serisi 8.689.000 TL - CLE Coupé 8.897.500 TL - CLE Cabriolet 9.976.000 TL - EQS 11.845.000 TL - GLE 14.281.000 TL - GLE Coupé 14.784.000 TL - GLS 22.606.000 TL - G-Serisi 15.715.000 TL - Mercedes-AMG SL 17.449.000 TL - Mercedes-AMG GT 17.347.000 TL - Mercedes-Maybach S-Serisi 38.485.000 TL - Mercedes-Maybach GLS 33.583.000 TL - Mercedes-Maybach SL 39.567.000 TL -

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyası: 36 Ay Vadede %3,50 Faiz

Mercedes-Benz, Ekim 2026 döneminde Mercedes-Benz Kasko'yu tercih eden kurumsal müşterilere yönelik otomobil finansman kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında 36 ay vadede %3,50 faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor. Araç bedelinin %100'üne kadar finansman imkanı sunulurken kredi koşulları tercih edilen modele ve kredi değerlendirmesine göre değişebiliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyası: 1 Milyon TL'ye %0 Faiz

Mercedes-Benz, hafif ticari araç satın almak isteyen kurumsal müşteriler için de ekim ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz Kasko'yu tercih eden müşteriler, belirli modellerde 1 milyon TL kredi için %0 faizli finansman imkanından yararlanabiliyor. Kampanyaya dahil modeller için Mercedes-Benz sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Mercedes-Benz Certified Kullanılmış Araç Kampanyası

Mercedes-Benz'in ekim ayına özel duyurusunda sertifikalı kullanılmış araçlar için de finansman fırsatları bulunuyor. Otomobillere yönelik kampanya kapsamında 3.000.000 TL kredi, 36 ay vade ve %3,50 faiz seçeneği açıklanıyor.

Kampanya kapsamında Mercedes-Benz Certified kullanılmış araçlar için 750.000 TL kredi, 5 ay vade ve %0 faiz seçeneği de yer alıyor. Kullanılabilecek kredi tutarı ve uygun araç kapsamı satın alma öncesinde yetkili acenteden teyit edilmelidir.