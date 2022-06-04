Japonya'daki araştırmacılar, 1,02 petabit veri aktarım hızına ulaşarak dünya rekoru kırdı. Bu hıza ulaşılırken kullanılan fiber optik ağın günümüzdeki internet altyapılarından pek farklı olmadığı ifade edildi.

İnternet kullanımı tüm dünyada artmaya devam ederken hız konusunda da sürekli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberde bu konuda bir rekor kırıldığını aktarmıştık. Japonya’da bulunan mühendisler, 319 terabit/sn hıza ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmıştı.

Çoğumuz hâlen 100 megabit internet bile kullanamazken yine Japonya’da bu konuda bir rekor daha kırıldı. Buna göre Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’nde (NCIT) bulunan bir araştırma ekibi, saniyede 1,02 petabit (yaklaşık 1.024 terabit) veri aktarım hızına ulaşmayı başardı.

Aynı anda 10 milyon 8K çözünürlükte videonun yayınlanmasına bedel

Bu akılalmaz rekoru biraz daha açacak olursak; Japon araştırmacıların ulaştığı hız, aynı anda 10 milyon 8K videoya bedel. Açıklamalara göre bu hız rekoru ile ilgili heyecan yaratan bir diğer detay ise kullanılan fiber optik ağ. Araştırmacılar, bunun günümüzde kullanılan internet altyapılarından farklı olmadığını; bu sebeple gelecekte bu tarz hızlara ulaşmak için yapılacak yükseltmeleri kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Ayrıca, 51,7 kilometrelik bir uzaklıktan aktarılarak elde edilen rekorda dalga boyu bölmeli çoğullama (WDM) ismi verilen bir tekniğin kullanıldığı aktarıldı. Ayrıca aktarımda tek çekirdek yerine dört çekirdek kullanıldığı da gelen açıklamalar arasında yer aldı. Bunlar sayesinde farklı dalga boylarındaki sinyallerin hat üzerinden aynı anda gönderilebildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan verilerde dünyada ortalama internet hızlarını sizlerle paylaşmıştık. Bu verilerde dünyadaki sabit internet hız ortalamasının 60,76 Mbps olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca sayılar, Türkiye’deki ortalamanın ise 27,64 Mbps ile olduğunu göstererek diğer ülkelere kıyasla alt sıralarda yer aldığımızı ortaya koymuştu. Bu da yeni rekorun kullandığımız hızdan milyonlarca kat daha fazla olduğunu gösterdi.