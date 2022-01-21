Gıda Mühendislerinden Sahte Kaşar Peyniri Uyarısı

Peynir fiyatlarının artmış olması gibi ekonomik nedenlerin de etkisiyle, vatandaşlar az ham maddeyle çok ürün elde edebilmek için sahte peynir yapmaya başladı. Ancak her ne gerekçeyle olursa olsun bu tür gıdaları tüketmek insan sağlığına ciddi derecede zarar veriyor. Gıda mühendisleri, son günlerde popüler olan sahte kaşar peyniri yapım videoları hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya, her geçen gün yeni akımların oluştuğu bir ortam haline geldi. Bu akımlar zaman zaman eğlenceli ve bilgilendirici olurken bazen de son derece tehlikeli olabiliyor. Son günlerde sosyal medyanın gündemini oldukça meşgul eden "1 litre sütten, 1,5 kilo kaşar peyniri" tarif videoları insan sağlığını tehdit ediyor.

Normal şartlarda 1 kilo standart kaşar peynirinin elde edilebilmesi için 10-12 litre inek sütüne ihtiyaç duyuluyor. Ancak son zamanlarda bazı kullanıcılar 1 litre sütten 1,5 kilo sahte kaşar peyniri tarifleri veriyor. Uzmanlar verilen tariflerin zararlı olduğunu, tariflerde elde edilen ürünün peynir değil vücut için fazladan nişasta, şeker gibi sağlığa zararlı maddeleri içerdiğini belirtti.

Sahte peynir yapımı yaygınlaştı

Sosyal medyada oldukça popüler olan akımlardan biri olan kaşar peyniri tarif videoları gerçeği yansıtmıyor. 1 kilo kaşar peyniri elde etmek için yaklaşık 12 litre inek sütü gerekliyken, bazı kullanıcılar 1 litre sütten 1,5 kilo kaşar peyniri elde ettiklerini belirterek bazı tarifler paylaşıyor.

Sahte peynir tarif videolarının yaygınlaşması, gıda mühendislerini harekete geçirdi. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, bu videoları paylaşanların insanların sağlığıyla oynadıklarını dile getirdi. Kaşar peynirinin normalde sütten mayalanarak, kaynatılarak elde edildiğini belirten Manavoğlu, yapılan karışımın kaşar olmadığını, farklı bir gıda maddesi üretildiğini belirtti.

Videolarda elde edilen ürünler hakkında açıklama yapan Manavoğlu, "Videolarda gördüğümüz kısımlarda içerisinde bolca nişasta, bir miktar süt yer alıyor. Normal bir kaşar peyniri için 10-12 litre süt kullanılması gerekirken orada çok komik bir üretim söz konusu. Burada vücudun fazladan nişasta alması özellikle şeker anlamında kilo fazlalığına, yağlanmaya sebep olabiliyor. Kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Böyle bir şeye bulaşmayın, uğraşmayın. Evde deney gibi yapıyorlar. Bu, tamamen farklı bir teknikle yapılan, nişastanın bağlayıcı özelliği ile de beraber kullanılan bir yöntem. Böyle bir ürünü tüketmek doğru değil.” dedi.