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Çocukluğumuzdan Beri Hayallerimizi Süsleyen 10 Mükemmel NFS Arabası

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Need for Speed, bir zamanlar sadece bir oyun değildi. Ekranda dakikalarca yarışacağımız otomobili seçtiğimiz, gerçek bir araba yarışındaymışız gibi hissettiğimiz yıllardı…

Çocukluğumuzdan Beri Hayallerimizi Süsleyen 10 Mükemmel NFS Arabası
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Özellikle Underground, Underground 2, Most Wanted ve Carbon döneminde bazı otomobiller resmen hafızalarımıza kazındı. Aradan yıllar geçmesine rağmen o arabaların bir kısmını gördüğümüzde aklımıza hâlâ aynı şey geliyor: “Bununla ne yarışlar yapmıştık be…

İşte çocukluğumuzun hayallerini süsleyen 10 efsane NFS arabası.

İçerikten Görseller

Çocukluğumuzdan Beri Hayallerimizi Süsleyen 10 Mükemmel NFS Arabası
BMW M3 GTR
Nissan Skyline GT-R R34
Mazda RX-7
Mitsubishi Eclipse +6

BMW M3 GTR

BMW M3 GTR

NFS dendiğinde birçok kişinin aklına ilk BMW M3 GTR geliyor. Özellikle Need for Speed: Most Wanted ile özdeşleşen model, oyunun daha ilk dakikalarından itibaren hikayenin merkezine yerleşiyordu.

Nissan Skyline GT-R R34

Nissan Skyline GT-R R34

Bir dönemler posterlerden duvar kağıtlarına kadar her yerde gördüğümüz Nissan Skyline GT-R R34, NFS'nin JDM dünyasının en güçlü temsilcilerinden biriydi. Özellikle Need for Speed: Underground ile beraber otomobilin üzerindeki ilgi iyice arttı ve Eddie'nin Skyline'ı oyuncuların hafızasında ayrı bir yere sahip oldu.

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Mazda RX-7

Mazda RX-7

Mazda RX-7, özellikle Underground döneminin ruhunu tek başına anlatabilecek otomobillerden biri. Oyundaki geniş modifiye seçenekleri sayesinde RX-7'yi fabrika çıkışlı halinden tamamen farklı bir otomobile dönüştürebiliyorduk.

Mitsubishi Eclipse

Mitsubishi Eclipse

Bugün eski NFS videolarına baktığımızda Mitsubishi Eclipse'i görmemek neredeyse imkansız. Need for Speed: Underground ile geniş kitlelere ulaşan model, oyunun modifiye edilebilir otomobilleri arasında oldukça önemli bir yere sahipti.

Toyota Supra

Toyota Supra

Toyota Supra, NFS'nin vazgeçilmez JDM üçlüsünden biri desek pek de yanılmış olmayız. Underground döneminde karşımıza çıkan Supra, özellikle yüksek performanslı Japon otomobillerine merak salan oyuncular için dönemin en gözde seçeneklerindendi.

Nissan 350Z

Nissan 350Z

Nissan 350Z, Underground döneminin ikonik otomobillerinden biri olmasının yanında NFS evrenindeki daha modern spor otomobillerin de güçlü temsilcilerinden biriydi. Özellikle Underground içinde yükseldikçe karşılaşılan otomobiller arasında bulunması, modeli daha da özel yapıyordu.

Mitsubishi Lancer Evolution IX

Mitsubishi Lancer Evolution IX

Mitsubishi Lancer Evolution IX, özellikle Carbon döneminin en büyük sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Öyle ki oyunun kapak görsellerinde bile Evolution IX'un kullanılması, modelin Carbon ile ne kadar özdeşleştiğini gösteriyor.

Porsche Carrera GT

Porsche Carrera GT

Bir dönem oyunun en hızlı otomobillerini açmak başlı başına bir motivasyondu ve Porsche Carrera GT bunun en güzel örneklerindendi. Most Wanted içerisinde Blacklist'in üst sıralarına doğru ilerlerken ulaşılabilen otomobil, yüksek performansı ve egzotik görünümüyle diğer araçlardan ayrılıyordu.

Ford Mustang GT

Ford Mustang GT

NFS'nin Japon otomobiller ve egzotik süper otomobillerden ibaret olmadığını hatırlatan modellerden biri de Ford Mustang GT. Most Wanted içerisinde Blacklist yarışçılarından Izzy ile ilişkilendirilen Mustang, yüksek ağırlığı sayesinde polis kovalamacalarında da oldukça kullanışlı olabiliyordu.

Lamborghini Diablo SV

Lamborghini Diablo SV

Bu listedeki en eski isimlerden biri olan Lamborghini Diablo SV, NFS'nin daha ilk dönemlerinden itibaren serinin gözdelerindendi. Model, Need for Speed III: Hot Pursuit ile birlikte yarış otomobili olarak karşımıza çıkmış, hatta oyunun kapak görselinde bile kendine yer bulmuştu.

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