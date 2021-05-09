100 Bin Yıllık Neandertal Kalıntıları Bulundu

Roma'nın güneyinde bir mağarada gerçekleştirilen çalışmalarda, en eskisi 100 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen neandertal kalıntıları bulundu. Dokuz farklı kişiye ait olduğu tespit edilen kalıntılar, bu neandertallerin sırtlanlar tarafından saldırıya uğrayıp parçalanmış olabileceğini gösteriyor.

Roma’nın yaklaşık 100 km güneydoğusundaki Guattari mağarasında, yedi yetişkin erkek, bir yetişkin kadın ve bir çocuğa ait olduğu tespit edilen neandertal kalıntıları bulundu. Bulunan kalıntıların en eskisi yaklaşık 100 bin yaşındayken, bazı kemiklerin ise 50 bin yıllık ve 68 bin yıllık olduğu tespit edildi.

Kafataslarından, parmak kemiklerinden ve kırık çene kemikleri gibi çeşitli kemiklerden oluşan kalıntıların bulunduğu Guattari mağarası, 1939 yılında tesadüfen keşfedildiğinde de içerisinde neandertal kalıntıları bulunmuştu. Ancak o zamandan bu yeni keşfe kadar geçen yıllar boyunca herhangi bir farklı kalıntıya rastlanmamıştı. Yürütülen yeni araştırmada mağarada neandertal kalıntıları ile birlikte gergedanlar, dev geyikler, yabani atlar, sırtlanlar ve sebze kalıntıları da bulundu.

Tor Vergata Üniversitesi’nden arkeoloji profesörü Mario Rolfo, yapılan keşif ile ilgili ''Bu muhteşem bir keşif. Muhtemelen bir depremin neden olduğu çöküş, bu mağarayı 60.000 yıldan fazla bir süre boyunca kapattı ve böylece içeride kalan kalıntıları onbinlerce yıl korudu'' ifadelerini kullandı.

Neandertaller sırtlanlar tarafından avlanmış ve mağaraya sürüklenmiş:

Araştırmayı yürüyen arkeologlara göre neandertaller o dönemde sırtlanlar için önemli bir avmış. Özellikle çocuklar ve hasta, güçsüz yaşlılar gibi savunmasız olanların sık sık sırtlanlar tarafından avlandığını belirten araştırmacılar, Guattari mağarasının sırtlanlar için bir in olabileceğini söylüyor. Bu da, sırtlanların avladığı neandertalleri sürükleyerek mağaraya taşımış olabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Ancak üzerinde durulan bir diğer ihtimal ise geçmişte de içerisinde neandertal kalıntıları bulunan bu mağaranın, insanlar için bir yaşam alanı olmuş olması. Bu senaryoda da sırtlanların bu mağarayı işgal ettiği düşüncesi şekilleniyor.

Ortaya çıkan yeni kalıntıların neandertaller ile ilgili çalışmalara büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, mağarada elde edilen diş tartarlarında yapılan incelemeler neandertallerin beslenme alışkanlıklarına dair veriler sunmaya başladı bile. Buna göre, neandertaller beyinlerinin büyümesine katkıda bulunan tahıllar tüketiyordu.

440 bin yıl kadar önce evrimleşmiş, 40 bin ila 28 bin yıl kadar önceyse soyları tükenmiş bir insan türü olan neandertaller, en yakın kuzenlerimizden biri olarak biliniyor. Neandertaller ile genlerimiz sadece yüzde 0.12 oranında farklılık gösteriyor. Aynı zamanda modern insanlar ile neandertallerin uzunca yıllar boyunca Avrupa'da bir arada yaşadığı biliniyor.