13-19 Temmuz 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prime Video’nun gençlik dizisi Off Campus zirveye yerleşirken filmlerde hâlâ Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? liderliği koruyor.
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Nasıl Seks Yapacağız - Mubi
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- Uykucu - Netflix
- Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
- Seks ve Şehir - HBO Max & TV+
- İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
- 365 Gün - Netflix
- Truva - Prime Video & HBO Max & TV+
- Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk - HBO Max & TV+
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Off Campus - Prime Video
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Not Suitable for Work - Disney+
- From - TV+
- Prens - HBO Max & TV+
- Zeytin Ağacı - Netflix
- Sıfır Bir - TV+
- İlk ve Son - HBO Max & TV+
- Doğu - HBO Max & TV+