Tek Soruluk Dev Anket: 15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanmalı mı?

Her hafta Webtekno olarak takipçilerimize gündemdeki yeni bir konuyu soruyor ve görüşlerini dinliyoruz. Bu haftaki konumuz ise "15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasaklanmalı mı?"

Çocukların ellerinden düşmeyen telefonlar, saatlerce kaydırılan Reels ve TikTok videoları, sonu gelmeyen bir içerik tüketimi... Son yılların en büyük tartışma konularından biri hiç şüphesiz çocukların sosyal medya kullanımı. Gelişim çağındaki çocukların psikolojisinden tutun da siber zorbalığa maruz kalmalarına kadar pek çok tehlike barındıran bu dijital dünya, ebeveynlerin de en büyük korkulu rüyası hâline geldi.

Biz de Webtekno olarak Cuma günü başlattığımız "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde parmağımızı bu kanayan yaraya basalım dedik ve sizlere "15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasaklanmalı mı?" sorusunu sorduk. X, Instagram, LinkedIn ve YouTube topluluk sekmelerimiz üzerinden binlerce takipçimizin katıldığı bu anketin sonuçları ve gelen yorumlar, Türkiye'deki dijital ebeveynlik kaygılarını gözler önüne seriyor.

Webtekno olarak "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde herhangi bir taraf tutmuyor, ekip olarak tamamen objektif kalıp yalnızca siz değerli takipçilerimizin ve toplumun nabzını tutmayı hedefliyoruz.

Webtekno takipçilerinin büyük çoğunluğu "Evet, yasaklanmalı!" diyor

Dört farklı platformda gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçları birbirine oldukça paralel ve mesaj çok net. Türkiye'deki kullanıcıların çok büyük bir kısmı çocukların sosyal medyada denetimsizce vakit geçirmesinden rahatsız.

Rakamlara baktığımızda Instagram'da oy kullanan yaklaşık 3.150 kişinin %85'i "Evet" derken, yalnızca %15'i "Hayır" dedi. LinkedIn'de de tablo pek farklı değildi, katılımcıların %75'i yasaklanması gerektiği yönünde oy kullandı. X ve YouTube platformlarında da "Evet" oyları açık ara öndeydi.

Peki takipçilerimiz neden böyle düşünüyor?

Yorumları incelediğimizde iki ana görüşün birbiriyle çarpıştığını görüyoruz.

"Gelişim çağında çok çabuk etkileniyorlar" : "Evet" diyenlerin en büyük gerekçesi, 15 yaş altı çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin henüz tamamlanmamış olması. Filtresiz içeriklerin, yanlış rol modellerin ve siber zorbalığın çocukların beynini yıkadığına ve odaklanma sorunları yarattığına dair çok sayıda yorum var.

: "Evet" diyenlerin en büyük gerekçesi, 15 yaş altı çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin henüz tamamlanmamış olması. Filtresiz içeriklerin, yanlış rol modellerin ve siber zorbalığın çocukların beynini yıkadığına ve odaklanma sorunları yarattığına dair çok sayıda yorum var. "Yasak çözüm değil, ebeveyn denetimi şart": %15 - %25 bandında kalan "Hayır" cephesinin de aslında sosyal medyanın zararlarını reddetmediğini görüyoruz ancak bu kitle, devlet veya platform destekli bir yasaktan ziyade, çözümün ailede bittiğini savunuyor. "Yasaklarsan daha çok merak eder, önemli olan ebeveyn kontrollü bir serbestlik getirmek" diyenlerin sayısı hiç de az değil. Ayrıca pek çok takipçimiz, 15 yaş altına yasak gelse bile çocukların anne-babalarının hesaplarından bu platformlara girmeye devam edeceğini belirterek yasakların pratikte işe yaramayacağını savunuyor.

Dünyanın geri kalanında durum ne?

15 yaş altı çocuklara sosyal medyanın kısıtlanması veya tamamen yasaklanması sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bir numaralı teknoloji gündemlerinden biri. Hatta bazı ülkeler işi anketlerden çıkarıp yasalaştırma evresine çoktan geçti bile.

: Daha geçtiğimiz haftalarda Florida eyaleti, 14 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını tamamen yasaklayan bir tasarıyı onayladı. 14 ve 15 yaşındaki çocuklar ise ancak ebeveynlerinin onayıyla hesap açabilecek. Yasa dışı hesapların platformlar tarafından silinmesi zorunlu kılındı. Avustralya : Bu konuda en radikal adımı atan ve tüm dünyanın gözünü çevirdiği ülke kesinlikle Avustralya oldu. Dünyada bir ilk olarak 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklayan yasa, Aralık 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. İşin en çarpıcı kısmı ise şu, ebeveyn izni olsa bile 16 yaş altı çocuklar hesap açamıyor. Kuralları ihlal eden ve çocukların erişimine izin veren Meta, TikTok, Snapchat gibi teknoloji devlerini ise 49,5 milyon Avustralya dolarına varan devasa cezalar bekliyor. Uygulamanın ilk aylarında milyonlarca hesap kapatılsa da çocukların VPN veya sahte yaş gibi yöntemlerle yasağı delmeye çalışması ülkenin şu anki en büyük tartışma konusu.

: Bu konuda en radikal adımı atan ve tüm dünyanın gözünü çevirdiği ülke kesinlikle Avustralya oldu. Dünyada bir ilk olarak 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklayan yasa, Aralık 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. İşin en çarpıcı kısmı ise şu, ebeveyn izni olsa bile 16 yaş altı çocuklar hesap açamıyor. Kuralları ihlal eden ve çocukların erişimine izin veren Meta, TikTok, Snapchat gibi teknoloji devlerini ise 49,5 milyon Avustralya dolarına varan devasa cezalar bekliyor. Uygulamanın ilk aylarında milyonlarca hesap kapatılsa da çocukların VPN veya sahte yaş gibi yöntemlerle yasağı delmeye çalışması ülkenin şu anki en büyük tartışma konusu. Fransa : Fransa, çocukların dijital dünyadaki haklarını korumak için "dijital rüşt yaşını" 15 olarak belirledi. Yasaya göre 15 yaşından küçük çocukların TikTok, Instagram veya Snapchat gibi platformlara kaydolabilmesi için platformların ebeveyn rızası alması zorunlu.

: Fransa, çocukların dijital dünyadaki haklarını korumak için "dijital rüşt yaşını" 15 olarak belirledi. Yasaya göre 15 yaşından küçük çocukların TikTok, Instagram veya Snapchat gibi platformlara kaydolabilmesi için platformların ebeveyn rızası alması zorunlu. İngiltere : İngiltere hükûmeti sadece sosyal medyayı değil, 16 yaş altı çocuklara akıllı telefon satışını bile tamamen yasaklamayı tartışıyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında tıpkı bizim anketimizde olduğu gibi halkın büyük çoğunluğu bu yasakları destekliyor.

: İngiltere hükûmeti sadece sosyal medyayı değil, 16 yaş altı çocuklara akıllı telefon satışını bile tamamen yasaklamayı tartışıyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında tıpkı bizim anketimizde olduğu gibi halkın büyük çoğunluğu bu yasakları destekliyor. Çin: Çin'de halihazırda oldukça katı kurallar var. "Gençlik Modu" uygulamalarıyla 14 yaş altı kullanıcıların platformlarda (örneğin Douyin/TikTok) geçireceği süre günde 40 dakika ile sınırlandırılmış durumda ve gece 22.00 ile sabah 06.00 arası erişim tamamen kapalı.

Ezcümle:

Takipçilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz anket ve dünyadaki örneklere göre sosyal medyanın çocuklar üzerindeki tahribatı artık görmezden gelinemeyecek bir boyutta.

Yasakların pratikte ne kadar uygulanabilir olduğu (çocukların sahte yaş girmesi, ebeveyn telefonu kullanması vb.) hâlâ büyük bir soru işareti olsa da, hem yasa koyucuların hem de teknoloji devlerinin bu konuda çok daha ciddi "denetim ve yaş doğrulama" mekanizmaları geliştirmesi gerektiği aşikâr gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.