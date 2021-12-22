16 Şehirde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle doğu kesiminde yoğun kar yağışına neden oldu. 16 ilde eğitime ara verildi.

Kış mevsiminin ilk ayını ardımızda bırakmak üzereyken Türkiye’nin özellikle doğu kesiminde kar yağışları yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte yoğun kar nedeniyle bugün, çok sayıda şehirde yüz yüze eğitime ara verildi. Duyurular, şehirlerin valilikleri ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapıldı.

Yapılan duyurulara göre Türkiye genelinde toplam 16 şehirde bazı bölgelerde eğitime kısa süreliğine ara verildi. 22 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verilen şehirler ve ilçeler şu şekildeydi:

Yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler: