Bazı hikâyeler var ki “Böyle şeyler anca filmlerde olur.” dedirtiyor. İşte bugün içeriğimizin konusu olan çocuğun öyküsü de bunlardan biri.

Suç dünyasının ilginç figürlerinden Colton Harris-Moore, Barefoot Bandit (Çıplak Ayaklı Haydut), küçük hırsızlıklarla başladığı yaşamının ilerleyen dönemlerinde (16 yaşında) uçak bile çaldı.

Bu tam olarak nasıl gerçekleşti? Colton Harris-Moore dediğimiz bu çocuk kimdi? En başından anlatalım.

Colton’ın çocukluğu pek de iç açıcı değildi.

Problematik bir aileden gelen, 1991 doğumlu Colton; küçük yaşta davranış sorunları sergilemeye başlamıştı. 7 yaşındayken sürekli evden kaçıp yakınlardaki ormanda günlerce vakit geçiriyordu.

Tatil evlerine girip buradan kamp malzemeleri ve yiyecek çalıyordu. 12 yaşındayken yakalandığında, çocuk ıslahevine gönderildi.

Islahevinden çıktığında, okulda dikiş tutturamamıştı. 9. sınıfta, okulu tamamen bıraktı. Aynı dönemde, Çocuk Koruma Hizmetleri; şüpheli ihmal veya istismar gerekçesiyle Colton’ı aile evinden alıp geçici koruyucu bakımevine yerleştirdi.

2006 yılında, zorunlu mahkemeye katılmadığından tutuklama emri çıkarıldı.

Polisin onu aradığını öğrenen Colton, firar etti. Camano Adası ormanlarının derinliklerinde kamp kurarak yine evlere girip hırsızllık yaptı. Hatta ev sahiplerinin bilgisayarlarından gizli gizli siparişler veriyor ve hayatta kalmasına yardımcı olacak ürünler satın alıyordu.

Kolluk kuvvetlerinden kaçtığı süre boyunca çok sayıda hırsızlığa ve araç çalma olayına karıştı. Bazı suçlarını ayakkabısız işlediği ve geride çıplak ayak izleri bıraktığı için lakabı “Çıplak Ayaklı Haydut” olmuştu.

Suçları, Amerika’nın ötesine uzandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı eyaletlerinde suçlar işleyen Colton, Kanada’da da faaliyetlerini sürdürdü. Kimileri onu, otoriteye karşı gelen ve kendi kurallarını yaşayan halk kahramanı olarak görürken kimileri maddi ve manevi zarara sebep olan bir suçlu olduğunu savunuyordu.

Bir uçak bile çaldı.

Colton, 16 yaşına geldiğinde inanılmaz olaya imza attı. ABD Eyaleti Idaho’daki bir havaalanından, Cessna 182 tipi uçağı çaldı. Resmî bir uçuş eğitimi almamasına rağmen uçağı uçurarak Washington, Granite Falls yakınlarındaki ormanlık bir alana indirdi. Üstelik yaralanmadı bile.

Bu olay, onu uluslararası çapta üne kavuşturan uçak hırsızlıklarının ilkiydi. Sadece uçuş kılavuzları ve internetten öğrendiği bilgilerle uçmayı başarıyordu.

En hayret verici kaçışlarından biri 2010 yılında, Indiana’dan bir uçak çalarak Bahamalar’a uçmasıydı.

Temmuz 2010'da Bahamalar polisi tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

2012 yılında, Colton Harris-Moore bir dizi suçlamayı kabul etti ve hırsızlık ile soygun dahil olmak üzere çeşitli suçlardan en az 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Colton, yıllar sonra yaptıklarından pişman olduğunu dile getirdi.

2016 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldıktan sonra hayatını yeniden inşa etmeye odaklandı ve şu anda havacılık endüstrisinde olumlu bir etki yaratmaya çalışıyor. Ayrıca gençlere havacılık eğitimini teşvik etme konularında da aktif rol alıyor.

Colton Harris-Moore hakkındaki yapımlar:

The Barefoot Bandit belgeseli (2014)

Fly Colt Fly (2014)

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