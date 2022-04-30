17 yaşındaki Türk girişimci Cihan Alp Yürek tarafından geliştirilen ve 70 ülkede faaliyet gösteren mobil uygulama Getpad, iOS kullanıcılarının da beğenisine sunuldu. 50.000'den fazla içeriği bünyesinde bulunduran platform, kendi düşüncelerinizi ve makalelerinizi yazmanıza olanak tanımanın yanı sıra diğer insanların düşüncelerinizi okumanızı da sağlıyor.

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte birçok farklı alanda mobil uygulamalar piyasaya sürülüyor ve dünya çapında yer alan milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. 17 yaşındaki Türk mobil geliştirici Cihan Alp Yürek tarafından ortaya çıkarılan ve ‘Kendi fikrinin yazarı ol’ mottosuyla yoluna devam eden blog yayınlama uygulamasını Getpad de bunlardan birisi.

2018 yılında tasarlanıp 2020’de sektöre giriş yapan Getpad, 70 ülkede 50.000’den fazla blog, düşünce ve makaleye ev sahipliği yapıyor. Şimdi de kendi blog makalelerinizi veya düşüncelerinizi paylaşmanıza olanak tanımanın yanı sıra başkalarının düşüncelerine de ulaşmanızı sağlayan mobil uygulama için oldukça önemli bir gelişme daha yaşandı.

Getpad’in iOS sürümü çıktı

Hâlihazırda Google Play’de yer alan Getpad uygulaması, şimdi de iOS cihazlar için kullanıma sunuldu. Gelen haberlere göre binlerce kullanıcısı bulunan dev sosyal ağ ve blog platformu, geçtiğimiz günlerde App Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Bunun yanı sıra iOS sürümü ile birlikte birkaç yeniliğinde uygulamaya geldiği aktarıldı. Edinilen bilgilere göre kullanıcıları etiketleme, hashtag özelliği gibi tamamına buradan ulaşabileceğiniz bazı yenilikler, yeni sürümle birlikte kullanıma sunuldu.

Misyonunun “İnsanların fikirlerini ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerini sağlamak” olduğu belirtilen Getpad’i kullanmak için tek yapmanız gereken, mobil cihazınız üzerinden uygulamayı indirmeniz ve profilinizi oluşturmanız. Bunun ardından isterseniz yazar isterseniz de okur olarak uygulamayı kullanabileceksiniz. Uygulamanın hem Android hem de iOS versiyonuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.