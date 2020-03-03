'iPhone ile Çekildi' Yarışmasının 'Gece Modu' Kazananları

Apple, 'iPhone ile Çekildi' yarışmasında ocak ayında Gece modu ile çekilen en iyi 6 fotoğrafı yayınladı. 10 kişilik jüri tarafından seçilen fotoğraflar, Apple'ın resmi sayfalarında paylaşılacak. Apple, ayrıca katılımcılar için birkaç ipucu da paylaştı.

Apple, ocak ayındaki 'iPhone ile Çekildi' yarışmasında öne çıkan en iyi 6 fotoğrafı yayınladı. Fotoğraflar, 10 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Bilindiği üzere bu kategoride katılımcılar, Gece modu aktif olan bir iPhone ile fotoğraflar çekiyorlar.

Değerlendirmeyi yapan jüri; Malin Fezehai, Tyler Mitchell, Sarah Lee, Alexvi Li, Darren Soh, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Jon McCormack ve Arem Duplessis gibi isimleri içeriyor.

İşte öne çıkan fotoğraflardan bazıları:

29 Ocak tarihine kadar gönderilen fotoğrafları kabul eden Apple'ın amacı, Gece modunda çekilen en güzel fotoğrafları seçmekti. Dünyanın her yerinden katılım olan bu yarışmada kazanan fotoğraflar, Apple Newsroom'un galerisinde, Apple'ın resmi sitesinde ve Instagram hesabında yayınlanacak.

Kullanıcılar; Instagram ve Twitter üzerinden #ShotoniPhone ve #NightmodeChallenge etiketleri ile yarışmaya katıldılar. Apple da kazanan fotoğrafları aynı etiketle paylaştı. Bilindiği üzere Apple, Gece modunu 10 Eylül'de özel bir etkinlikle tanıtmıştı. Sadece iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'da yer alan bu mod, Apple kameralarına yeni bir soluk kazandırmıştı.

Apple, yarışmaya katılmak isteyenler için yararlı olabilecek birkaç ipucu da yayınladı. Bu ipuçlarından bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.