Her ikinci el otomobilin bir risk profili vardır ancak bazı modeller kronik motor sorunları, problemli şanzımanları veya yüksek bakım maliyetleri nedeniyle diğerlerinden daha fazla dikkat gerektirir. Bu içerikte ikinci elde satın almadan önce detaylı araştırılması gereken modelleri ve nedenlerini inceliyoruz.

İkinci el otomobil alırken birçok kişi kilometre, hasar kaydı ve boya durumuna odaklanıyor. Ancak uzun vadede bütçeyi asıl etkileyen unsurlar çoğu zaman motor, şanzıman ve elektronik sistemlerde ortaya çıkan kronik sorunlar oluyor. Bu nedenle ikinci elde sadece marka veya modele değil, kullanılan motor ve şanzıman kombinasyonuna da dikkat etmek gerekiyor.

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Gelin şimdi ikinci elde satın almadan önce detaylı inceleme gerektiren modelleri yakından inceleyelim.

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Volkswagen Golf / Polo 1.4 TSI DSG (DQ200)

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Volkswagen Grubu'nun uzun yıllar kullandığı DQ200 kodlu 7 ileri kuru kavramalı DSG şanzıman, ikinci el piyasasında en çok tartışılan otomatik şanzımanlardan biri. Özellikle yoğun şehir içi kullanım gören araçlarda kavrama seti ve mekatronik ünitesinde arızalar görülebiliyor. Kavrama değişimi nispeten yönetilebilir maliyetlere sahip olsa da mekatronik arızaları bütçeyi ciddi şekilde zorlayabiliyor. Bu nedenle DSG'li bir araç alınacaksa test sürüşü şart ve mümkünse VAG grubuna hakim bir serviste detaylı kontrol yapılmalı.

Ford Focus 1.6 Powershift

Ford'un çift kavramalı Powershift şanzımanı özellikle 2011-2016 arasında üretilen modellerde kullanıcı şikayetleriyle sık gündeme geldi. Sistem her ne kadar DSG gibi hızlı vites geçişleri sunsa bile kavrama aşınması ve şanzıman kontrol modülü kaynaklı arızalar görülebiliyor. Araç hareket ederken silkelenme, geri viteste gecikme ve düşük hızlarda vuruntu gibi belirtiler dikkatle incelenmeli.

Peugeot 308 / 508 1.6 THP

BMW ve PSA ortaklığında geliştirilen 1.6 THP motor performansıyla övgü toplasa da ilk nesillerinde çeşitli kronik sorunlarla anılıyor. Özellikle zamanlama zinciri uzaması, karbon birikimi, yüksek basınç yakıt pompası arızaları ve turbo problemleri kullanıcıların karşılaştığı başlıca sorunlar arasında.

Opel Astra J 1.4 Turbo

Astra J'nin 1.4 Turbo motoru performans ve tüketim dengesi açısından başarılı olsa da özellikle ilk üretim yıllarında turbo besleme sistemi ve soğutma sistemi kaynaklı problemler sık sık meydana geldi. Satın almadan önce turbo sisteminin durumu, yağ kaçakları ve motorun soğuk çalıştırmadaki davranışı mutlaka incelenmeli.

Chevrolet Cruze 1.6 ve 1.8

Cruze'un en büyük dezavantajı motorundan çok markanın Türkiye pazarından çekilmiş olması. Mekanik parçaların önemli kısmı bulunabilse de bazı kaporta, trim ve elektronik parçaların temin süreleri rakiplerine göre daha uzun olabiliyor. Bu nedenle Cruze satın alırken sadece alış fiyatına değil, olası parça ve kullanım maliyetlerine de bakmak gerekiyor.

İçeriği noktalamadan hatırlatalım, bu araçların hepsi kötü demiyoruz. İyi bakılmış örnekleri sorunsuz olabilir ancak kullanıcıların en çok şikayet ettiği modeller arasında yer aldıkları için satın almadan önce ekstra dikkat edilmesini öneriyoruz.