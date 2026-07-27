20-26 Temmuz 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 20-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

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JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 20-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prime Video’nun gençlik dizisi Off Campus zirvedeyken filmlerde hâlâ Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? liderliği koruyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi

Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+

Sığınak - Prime Video

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+

Seks ve Şehir - Prime Video

Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+

Uykucu - Netflix

İyi ki Aldatılmışım! - Netflix

Truva - HBO Max & TV+ & Prime Video

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler