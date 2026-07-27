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20-26 Temmuz 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

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Türkiye'de 20-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

20-26 Temmuz 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

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JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 20-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prime Video’nun gençlik dizisi Off Campus zirvedeyken filmlerde hâlâ Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? liderliği koruyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  • Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  • Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  • Sığınak - Prime Video
  • Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  • Seks ve Şehir - Prime Video
  • Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  • Uykucu - Netflix
  • İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
  • Truva - HBO Max & TV+ & Prime Video
  • Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  • Off Campus - Prime Video
  • House of the Dragon - HBO Max & TV+
  • Game of Thrones - HBO Max & TV+
  • Not Suitable for Work - Disney+
  • From - TV+
  • Prens - HBO Max & TV+
  • Zeytin Ağacı - Netflix
  • Sıfır Bir - TV+
  • Doğu - HBO Max & TV+
  • İlk ve Son - HBO Max & TV+
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