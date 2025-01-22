Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 22.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- Else Nippon Araç İçi Telefon Tutucu
- Hobimtek TP5-3570 PS5 Soğutucu Organizatör/ Playstation Standı
- Songmics Katlanabilir Kamp Sandalyesi
- MSI Katana 15 B13VGK-1874XTR Bilgisayar
- Asus DUAL-RTX4060-O8G-EVO NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ekran Kartı
- Monster Abra A5 V20.4.2 Bilgisayar
- Yui TZC-001 Yağ Ölçer Şarjlı Tartı
- Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası
Else Nippon Araç İçi Telefon Tutucu
90 mm genişliğe sahip telefon tutucu, 360 derece dönebilir. Güçlü vantuzu sayesinde sabitlendiği yerden oynamayan tutucu, 202,50 TL fiyatı ile günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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Hobimtek TP5-3570 PS5 Soğutucu Organizatör/ Playstation Standı
3 USB HUB'I ve 3 ayarlanabilir fan hızı ile ön plana çıkan organizatöre kulaklık, Playstation 5 ve joystick yerleştirilebilir. Ürün, 981,00 TL fiyata sahip.
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Songmics Katlanabilir Kamp Sandalyesi
Taşıma çantası ile gelen Songmics kamp sandalyesi, yırtılmaya karşı dayanıklı Oxford 600D kumaştan yapılmış. Maksimum 150 kg ağırlık taşıyan bu sandalyeyi %9 Prime fırsatıyla 1.499,99 TL’ye satın alabilirsiniz.
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MSI Katana 15 B13VGK-1874XTR Bilgisayar
13. Nesil Intel Core i7 işlemciye sahip MSI bilgisayar, 15.6" ekranı, 144 Hz akıcı görüntüsü ve 1 TB SSD kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bilgisayar, 56.799,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
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Asus DUAL-RTX4060-O8G-EVO NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ekran Kartı
13.899,00 TL fiyata ve iki adet eksen teknolojili fana sahip Asus ekran kartı, GPU sıcaklığı 50 derecenin altına düştüğünde ve güç kullanımı düşük olduğunda gereksiz gürültüyü engellemek için fanları tamamen durduruyor.
Kullanıcı yorumu:
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Monster Abra A5 V20.4.2 Bilgisayar
Intel Core i5-12450H işlemciye sahip Monster Abra A5’in 15,6” ekranı ve NVMe Gen4 SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, 38.999,00 TL’ye düşmüş durumda.
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Yui TZC-001 Yağ Ölçer Şarjlı Tartı
Güncel kilo takibinizin yanı sıra vücudunuzdaki yağ oranını da görüntülemeye yardımcı olan Yui tartı, Bluetooth bağlantısı ile kullanılabilir. Ürün, Hepsiburada’da 699,00 TL’ye satışta.
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Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası
Üç fırçalama moduna sahip Oral-B D103 Vitality Pro, uzun süre dayanan pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ürünü sepete özel indirim fırsatıyla 1.299,67 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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