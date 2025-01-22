Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 22.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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90 mm genişliğe sahip telefon tutucu, 360 derece dönebilir. Güçlü vantuzu sayesinde sabitlendiği yerden oynamayan tutucu, 202,50 TL fiyatı ile günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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3 USB HUB'I ve 3 ayarlanabilir fan hızı ile ön plana çıkan organizatöre kulaklık, Playstation 5 ve joystick yerleştirilebilir. Ürün, 981,00 TL fiyata sahip.

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Taşıma çantası ile gelen Songmics kamp sandalyesi, yırtılmaya karşı dayanıklı Oxford 600D kumaştan yapılmış. Maksimum 150 kg ağırlık taşıyan bu sandalyeyi %9 Prime fırsatıyla 1.499,99 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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13. Nesil Intel Core i7 işlemciye sahip MSI bilgisayar, 15.6" ekranı, 144 Hz akıcı görüntüsü ve 1 TB SSD kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bilgisayar, 56.799,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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13.899,00 TL fiyata ve iki adet eksen teknolojili fana sahip Asus ekran kartı, GPU sıcaklığı 50 derecenin altına düştüğünde ve güç kullanımı düşük olduğunda gereksiz gürültüyü engellemek için fanları tamamen durduruyor.

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Intel Core i5-12450H işlemciye sahip Monster Abra A5’in 15,6” ekranı ve NVMe Gen4 SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, 38.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

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Güncel kilo takibinizin yanı sıra vücudunuzdaki yağ oranını da görüntülemeye yardımcı olan Yui tartı, Bluetooth bağlantısı ile kullanılabilir. Ürün, Hepsiburada’da 699,00 TL’ye satışta.

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Üç fırçalama moduna sahip Oral-B D103 Vitality Pro, uzun süre dayanan pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ürünü sepete özel indirim fırsatıyla 1.299,67 TL’ye satın alabilirsiniz.

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