2000'lerin efsane teknolojileri; kimimizi çocukluğuna, kimimizi gençliğine götürüyor. Bu teknolojilerden bazılarını hatırlamaya ve ufak çaplı bir iç burkulması yaşamaya hazır mısınız?

2000'ler teknolojilerini özlemeyen var mı? O zamanları düşündükçe bile içinizde sımsıcak bir nostalji rüzgârı esiyor, değil mi? Biliyoruz, yalnız değilsiniz...

O tost makinesinden görüntü aktarılıyormuş gibi düşük kaliteli Logitech Webcam, su balonu animasyonu fırlatmaktan helak olduğumuz MSN, içine dönemin şarkılarını yüklediğimiz MP3 ve bunun gibi daha fazla teknoloji sizlerle...

Logitech Webcam

Okuldan gelip bilgisayar başına oturduğumuzda arkadaşlarımızla görüntülü konuşmalarımızı taçlandıran o kamera… Görüntü tost makinesinden geliyormuşçasına düşük kalitelerdeydi ama o zamanki görüntülü sohbetlerin tadı hiçbir şeyde yoktu… Sahiden, neden hepimiz belediye dağıtmış gibi Logitech kullanıyorduk?

Blackberry ve BBM

Blackberry’ler her ne kadar iş telefonu amacıyla üretilse de 7’den 70’e hepimize ulaşmıştı. O minicik tuşlara basmaktan baş parmağımızın kenarı yara olurdu. Hele bir de BBM… WhatsApp’da neymiş… BBM pin paylaşıp oradan gece gündüz mesajlaşırdık.

MP3

Spotify, bak işine; bi’ MP3 hissiyatı yaşatamazsın hiçbir zaman. MP3’lerin içine yüklediğimiz Hepsi, Sagopa Kajmer, Ceza, Duman, Kenan Doğulu şarkıları… Kablolu kulaklıklarımızı takıp havalı havalı okul gezilerinde serviste ne dinlerdik be…

Siz hangi MP3’ü kullanıyordunuz? İçine hangi şarkıları ekliyordunuz? Yorumlara yazın da biraz nostalji yaşayalım…

MSN

Bir neslin hem WhatsApp’ı hem dating app’i hem FaceTime’ı… Gönderilen titreşimler, büYükLü küÇükLü yazma stilleri, su balonu fırlatmalar, "Tripkolic Gözlerinin Yeşilini Özledim" tadında göndermeli şarkılar, "Yılmaz'ı MSN'den sileceksin" kavgaları... Bir dönem hepimizin, geçmişe dönüp baktığında hem utandığı hem de özlem duyduğu yılları MSN Messenger ile yaşadık.

Windows XP

Windows XP’nin açılış ve kapanış sesi kulaklarınızda çınlıyor mu? Hele o mavi gökyüzülü ve yeşil çimenlikli duvar kâğıdı, Mayın Tarlası oyunu ve Solitaire oyunu, kullanıcımız için seçtiğimiz köpekli, ördekli, kedili, çiçekli ikonlar… Çok özledik be!

PSP

PSP’yi şimdi tekrar elinize alsanız o parlak ekran ve tanıdık PlayStation tuşları sizi hemen çocukluğunuza götürür muhtemelen. İlk açılışta çıkan o sakin "PlayStation Portable" sesi, ardından ekranda beliren oyun koleksiyonunuz... UMD disklerin çıtırtısını duyduğumuzda heyecanlanır, bir yandan da müzik dinlemek ya da film izlemek için Memory Stick'e bakardık.

MySpace

MySpace, âdeta kişisel bir evren yaratmamıza izin veriyordu. Profil sayfamıza girdiğimizde açılışta çalan favori şarkımız, rengârenk temalar ve titizlikle seçilmiş “Top 8” listemiz... Her şeyin biraz amatör ama bir o kadar da samimi olduğu bir yerdi.

Disket

Disket sürücüsüne yerleştirirken çıkan o hafif “klik” sesi ve ardından gelen mekanik döngü, çoğumuz için dijital dünyanın kapılarının açıldığını müjdeleyen bir melodiydi. 1.44 MB'lik sınırlı kapasiteleri, bugünün terabaytlarla ölçülen depolama dünyasında gülümsetici bir anı olarak kalsa da o zamanlar bir disketin içinde taşıyabildiğimiz şeyler bize çok fazlaymış gibi geliyordu.

Gameboy

Gameboy’un o küçücük ekranındaji piksel karakterler, bize koca bir dünyayı keşfetme hissini yaşatırdı. Yanımızda taşıdığımız Tetris, Mario veya Pokémon kasetleri bir nevi çocukluk hazinemizdi. İkonik tıklama sesiyle açıldığında, etrafımızdaki dünya kaybolur, 8-bit melodiler bizi içine çekerdi…

CD ve DVD

Müzik albümlerimizi, filmleri ve hatta oyunlarımızı avuç içi kadar bir diskte taşırdık…. Çizilmesin diye üfleyip silerdik ve ardından sürücüye yerleştirdiğimizde dönen diskin o ince vızıltısını duyardık… Sesi kulağınıza geldi, di mi? Günümüzde bulut sistemleri her şeyi saklasa da hiçbiri CD’lerin ve DVD’lerin heyecanını veremiyor.

Bonus: Renkli telefon kapakları

Belki “özlenen teknoloji” kategorisine girmez ama renkli telefon kapaklarını listeye dahil etmeden geçmek istemedik. Özellikle Samsung Corby kullananlar bilir; pembe, turuncu, beyaz, sarı kapakları o günkü modumuza veya kıyafetimize göre değiştirirdik.

Siz tüm bu saydığımız teknolojilerden en çok hangisini özlediniz? Listeye eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz başka bir şey var mı? İkinci part gelsin mi? Yorumlarda buluşalım!

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