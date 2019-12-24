2019'da Görülen En İlginç 10 Medikal Vaka

Bazen insanlar ve hatta onları tedavi eden doktorlar neyle karşılaştıklarına şaşırabiliyor. Bu listemizde vücudumuzu ne kadar bildiğimizi sorgulatan vakaların bu senenin en iyi 10'unu sizlerle paylaşıyoruz.

Teknoloji bugün ne kadar gelişmiş olsa da vücudumuzda hâlâ açıklayamadığımız bazı noktalar bulunabiliyor. Mor idrar yapan bir kadından içmeden sarhoş olan insanlara kadar 2019 yılı da birçok ilginç tıbbi vakaya tanıklık etti. Gelin, bu yıl dünyada karşılaşılan en ilginç 10 vakaya bakalım:

Mor idrar:

Bir hastanın idrarını toplayan sondalar genelde pek tartışma konusu olmaz; tabii bir hastanın idrarı mora dönmüyorsa... Fransa’daki bir kadın, 10 gün boyunca hastanede kaldıktan sonra idrarının normal renginden mora dönüştüğünü gözlemledi.

Fakat bu olay hastayla ilgili değildi. Mor idrar, ‘mor idrar torbası sendromu’ olarak bilinen nadir bir olay ve bir kimyasal reaksiyonun ürünü. Bakteri, idrarda bulunan ‘indoksil sülfat’ isimli kimyasalı kırmızı ve mavi renkli bileşiklere dönüştürüyor ve sonuç olarak mavi bir renk ortaya çıkıyor.

Mor idrar torbası sendromu, idrar yolunda bir enfeksiyonun da göstergesi olabilir. Fakat neyse ki bu kadın herhangi bir enfeksiyona sahip değildi ve idrarının rengi dört gün artırılan hidrasyondan sonra normale döndü.

Mavi kan:

ABD’nin Rhode Island eyaletinde meydana gelen bu olayda 25 yaşındaki bir kadın, yorgun, nefesi tükenmiş ve mavimsi bir ciltle hastanenin acil servisinde belirdi. Doktorlar kadından kan aldıklarında gördükleri renk kırmızı değil, koyu maviydi.

Acil servise gelen kadına ‘methemoglobinemi’ tanısı konuldu. Methemoglobinemi, kandaki hemoglobinlerin vücut dokularına oksijen verememesi sonucunda meydana geliyor. Bunun sonucunda vücut ve kan mavimsi renk tonlarına dönebiliyor.

Gizemli sarhoşluk:

46 yaşındaki bir adam tam 6 sene boyunca sürekli sarhoş olduğu dönemlerden geçiyordu. Bu dönemler sırasında bilinç bulanıklığı gibi mental değişikliklerle birlikte agresif davranışlara da meyilli oluyordu. 46 yaşındaki adam, sarhoşken araba sürdüğü için tutuklandı ve kanında yasal limitin iki kat üstünde alkol bulundu.

Fakat adam alkol kullanmadığını kimseye inandıramadı. Eninde sonunda doktorlar, adama ‘oto-bira sendromu’ tanısı koydu. Bu sendrom, bağırsaklardaki mikroorganizmaların karbonhidratları alkole fermente etmesiyle ortaya çıkıyor. Tedavi olarak ise antibiyotik ve probiyotik kullanan adam sonunda sağlığına kavuştu.

Aşırı wasabi tüketimi:

İsrail’de 60 yaşındaki bir kadın, bir düğünde avokado diye karıştırdığı wasabiyi çok yüksek miktarlarda tüketti. Birkaç dakika sonra kadın, göğsünden kollarına kadar yayılan bir baskı hissetti. Bir sonraki gün 60 yaşındaki kadına ‘kırık kalp sendromu’ tanısı konuldu.

Kırık kalp sendromunda, kalbin ana pompalama merkezi sol karıncık büyüyüp zayıflamaya başlar. Dolayısıyla kalp düzgün bir şekilde kan pompalayamaz. Bu durum genelde duygusal ya da fiziksel baskıdan ortaya çıkıyor. Ancak doktorlara göre kadın fazlasıyla wasabi tükettiğinden bu sendromun ortaya çıkması tetiklendi.

Penis kemikleşmesi:

Bazen kemikler olmaması gereken yerlerde gelişebiliyor. 63 yaşındaki bu adamda ise bu durum adamın penisinde meydana geldi. Kalçasının üzerine düşüp acil servise giden adam doktorlara penisinde de acı olduğunu söyledi.

X-ray cihazına giren adamın penisinde ‘kemikleşme’ meydana geldiği görüldü. Sonuç olarak adama ‘penil osifikasyon’ tanısı konuldu. Bu tanı, daha önce medikal literatür boyunca yalnızca 40 kişiye konulmuştu.

Göğüste yangın:

60 yaşındaki bir adam göğsündeki atardamarda meydana gelen yırtılmadan dolayı hayatını kaybetmeyle karşı karşıyaydı ve ameliyata girdi. Bu adam daha önce kronik akciğer sorunlarıyla da karşılaşmıştı. Dolayısıyla doktorlar adama yüksek dozda oksijen vererek solunum problemlerini ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi.

Bununla birlikte doktorlar, elektrokoter bir cihaz da kullanıyordu. Bu cihaz, elektrikle birlikte dokuyu ısıtıyordu ve doktorlar böylece damarların kanamasını durdurabiliyorlardı. Fakat aniden cihazdan çıkan kıvılcımlar gazlı bezde yangın çıkardı. Yangın, tuzlu su ile hemen kontrol altına alındı ve hasta zarar görmedi. Doktorlar da ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi ve adam sağlığına kavuştu.

Kıymık saç:

Gün içinde kafamızdan dökülen saç kılları oldukça zararsız gözüküyor olabilir. Ancak bazı ender durumlarda bu kıllar deriye yapışabilir ve bir nevi ‘kıymık saça’ dönüşebilir. Brezilya’da yaşayan 35 yaşındaki bir adam, sağ ayak topuğunda nedenini bilmediği bir acı yüzünden acil servise koştu.

Doktorlar adamın ayağına baktığında yanlış giden bir şey göremedi. Fakat daha yakından baktıklarında adamın topuğunda tek bir saç teli gördüler. Doktorlar saç kılını çıkarmak için cımbız kullandılar ve adam acıdan direkt kurtuldu.

Kör eden diyet:

Kızarmış patates, cips ve diğer abur cuburlar dışında başka bir şey yemeyen bir İngiliz genç, zaman geçtikte görme yetisinde kayıp yaşamaya başladı. Yıllardır bu beslenme düzenini izleyen genç 12 yaşındayken B12 vitaminlerinden yoksunmuş, 15 yaşındayken görme ve işitme sorunları yaşamaya başlamış ve 17 yaşındayken tamamen kör olmuş.

Beslenmesi yüzünden görme yetisini kaybeden gence ‘besinsel optik nöropati’ tanısı koyuşmuş. Gencin görme yetisi maalesef bir daha düzelmeyecek, ancak doktorlar görme yetisi daha fazla bozulması diye besin takviyeleri vermiş.

Yıkılan iris:

Tayvan’da yaşayan bir adam, daha önce hiçbir şekilde aklımıza gelmeyen bir şeyi yaşadı. Adam, gözüne elastik halat çarpması sonucunda bir göz kliniğine gitmiş ve şikayeti acı ve çift görüş şeklinde oldu. Adama ‘travmatik iridodiyaliz’ tanısı konuldu. ‘İridoplasti’ olarak bilinen operasyona alınan adamın gözü yeniden eski haline getirildi ve görme yetisi gelişti.

Sütümsü kan:

39 yaşında bir diyabet hastası nedendir bilinmez verilen ilaçları düzenli olarak alıyordu. Sonunda bu adam bulantı, kusma, baş ağrısı ve dikkat dağınıklığı şikayetleriyle acil servisin kapısını çaldı.

Yapılan testlerde adamın kanında bir yağ çeşidi olan trigliseridin çok yüksek miktarda bulunduğu gözlemlendi. Normalde desilitre başına 150 miligramın altında olan seviye, adamda 14.000 miligram değerinde çıktı.

Doktorlar, hastanın kanından yağı çıkarmak için ‘plazmaferez’ olarak bilinen işlemi uyguladı. Ancak işlemde kullanılan makine aşırı yağdan dolayı tıkandı. Dolayısıyla doktorlar, adamın hayatını kurtarmak için kendi elleriyle kan çekmeye başladı.