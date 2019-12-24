Uzmanlara Göre 2020 Yılı Teknolojik Anlamda Neler Sunacak?

Evet, inanması güç ancak 2019 yılı da bitti ve zaman durmadan akıp gidiyor. Peki heyecanla beklediğimiz 2020 yılı teknolojik anlamda bize neler sunacak? Gelin, alanında uzman kişilerin cevaplarına bakalım.

2020 yılında son senelerde gördüğümüz heyecan verici teknolojiler artık hayatımıza yerleşmeye başlayacak. Örneğin yeni nesil kablosuz bağlantı ve 5G teknolojisi, artık ortaya akıllı şehirler ve daha akıllı mobil cihazlar çıkarmaya yardımcı olacak.

Peki artırılmış gerçeklik ne olacak? Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirebileceğimiz bu teknoloji de gerçek dünyada yerini almaya başlayacak. Bunun dışında yapay zekânın rolü de iş sahalarında ve günlük hayatta daha da artacak. Peki 2020 yılında bizi neler bekliyor? Gelin, bazı uzmanların görüşlerini sizlere aktaralım.

Sağlık ve bilim:

Vijay Pande, Andreessen Horowitz’in komandite ortağı:

"Yapay zekâ, sağlık hizmetlerinin herkese eşit şekilde ulaşmasını sağlayacak potansiyele sahip. Sağlık konusunda neredeyse her alanda, bir hastalığı önlemekten o hastalığı tanılamaya kadar maliyeti düşürecek. Bununla birlikte daha iyi erişim sağlayacak ve herkese en iyi doktoru sunacak. Böylece küresel anlamda bir rekabet kalmayacak."

Beth Seidenberg ve Sean Harper, Westlake Village Biopartners’in kurucu ortakları:

"Bize göre gen tedavisi kanser tedavisinde ortaya çıkacak yeni teknolojilerle birlikte şekillenmeye başlayacak. Bu alan, B hücresi kanserlerin onaylanmış tedavilerine sahip. Buradaki hedef ise teknolojiyi ve tedaviyi, prostat ve pankreas gibi katı tümörlere de uygulayabilmek."

Joseph Huang, StartX CEO’su:

"Önümüzdeki sene medikal cihaz ve biyoteknoloji yeniliklerinin daha fazla ilgi çekmelerini bekliyoruz. Bana göre 2020’nin kazananı kim mi olacak? Biyolojik sensörler diyebilirim. Daha hasta olmadan ateşinizi ölçerek hasta olacağınızı söyleyen giyilebilir cihazlar düşünün. Bu sektörde birçok heyecan verici şey ortaya çıkıyor."

Siyaset, hükûmetler ve altyapı:

Shomik Dutta, Higher Ground Labs’in kurucu ortağı:

"Daha önce insanlardan oy isterken onları telefonla arardık fakat telefonla aramak artık vadesini yitiriyor, mesaj atmak da aynı şekilde. Dolayısıyla yapmamız gereken şey güvenin fazla olduğu yere yönelmek, bu da arkadaşlarımız oluyor. İnternette arkadaşlarınızı bulmak ve onlarla siyaset hakkında konuşabilmek oldukça etkileyici bir yöntem. 2020 yılında bu yöntemin kullanımının artacağına inanıyoruz."

Peter Rojas, Betaworks Ventures’ın ortağı:

"Birçoğumuzun korktuğu gibi 2020 yılında deepfake’in kötüye ve siyaseti etkilemek üzere kullanıldığını göreceğiz. İlk etapta büyük yankı uyandıracak bir girişim olacak olsa da sonrasındaki girişimler önemini yitirecektir. Bunun sebebi ise halkın internetteki videolu kanıtlar hakkında daha da şüpheci davranmaya olan ihtiyacı olacak. Bununla birlikte yayıncılar ve sosyal platformlar, deepfake’leri tespit edebilen yeni yazılımlar geliştirecektir ve etkilerini sıfıra indirecektir."

Chip Meakem, Tribeca Venture Partners’ın kurucu ve yönetici ortağı:

"İsimsiz dev bir arama motoru, arama verilerini daha fazla internet trafiği için kullanacağından tekelcilikle suçlanacak. Ayrıca üçüncü parti çerezler de sonunda ortadan kalkacak."

Sanal, artırılmış ve karma gerçeklik:

Dan Hays, PwC U.S.’de teknoloji, medya ve telekomünikasyon strateji lideri:

"Birçok insan sanal gerçekliği duymuş olsa da pek azı etrafınızdaki şeyleri bir nevi bir HUD ile görebilmenizi sağlayan artırılmış gerçekliği duymuştur. İster gözlüklerde, ister camda ya da araba camında olsun, 2020 yılında birçok artırılmış gerçeklik cihazı bekleyin."

Timoni West, Unity Labs’te XR yöneticisi:

"Bilgisayarlar fazlasıyla veri elde ediyor ve bu verileri anında işleyerek kullanabiliyor. Bu da artırılmış gerçekliği mümkün kılan bir şey. UX tasarımcıları artık farklı cihazlar için esnek tasarımlar düşünmeyecekler, dünyayı da düşünecekler. Mimikler, ses, bakış, zaman; bunların her biri düşünülmesi gereken apayrı bir kullanıcı girdisi."

Evet, uzmanların dedikleri burada sona eriyor. Hangi uzmanın görüşüne katılıp katılmadığınızı veya sizin burada değinilmemiş olduğunu düşündüğünüz bir görüşünüzü yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada 2020’de de bizi takip etmeyi unutmayın :)