Dünya çapında 6 milyondan fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüs salgını, diğer iş alanları gibi akıllı telefon sektörünü de derinden etkiledi. Yeni bir rapora göre 2020’de dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatı, yıllık bazda yüzde 11,9 düşüş göstererek toplam 1,2 milyar adede gerileyecek.

ABD merkezli pazar araştırma şirketi IDC, küresel çapta akıllı telefon sevkiyatlarına dair verilerini açıkladı. Raporda, 2020 yılında dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 11,9 düşüş göstermesi ve toplam teslimatın 1,2 milyar adede gerilemesi bekleniyor. Bu dramatik düşüşün arkasında elbette tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 salgını var.

Bir başka araştırma şirketi Gartner ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni raporunda, küresel akıllı telefon satışlarının 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 20,2 azaldığını bildirmişti. 2019 yılının ilk çeyreğinde 374,9 milyon olan birim satışlar, bu yılın aynı döneminde 299,1 milyona gerilemiş durumda.

Koronavirüs salgını, tüketici harcamalarını önemli ölçüde etkiledi

IDC’nin yılın ilk yarısındaki sevkiyatlara dair raporu ise yüzde 18,2’lik bir azalmaya işaret ediyordu. Gartner ve IDC’nin bulgularındaki eşitsizlik, farklı yöntemlerin kullanımına bağlı olabilir, ancak her ikisi de akıllı telefon satışlarında belirgin bir düşüş olacağını gösteriyor.

COVID-19 pandemisinin tüketici harcamalarını önemli ölçüde etkilemesi, akıllı telefon satışlarındaki düşüşün temel sebebi olarak gösteriliyor. Benzer şekilde, dünya genelinde PC sevkiyatları da 2020'nin ilk çeyreğinde önemli oranda düşmüştü.

Öte yandan PC pazarının, akıllı telefon pazarına kıyasla daha şanslı olduğunu söylemekte fayda var. Zira pandemi nedeniyle pek çok şirket, evden çalışma modeline geçti. Bu da, çoğu insanın evlerindeki bilgisayarları işlerini karşılayacak biçimde değiştirmesine yol açtı. Zaten Twitter, Facebook ve Microsoft gibi şirketler de, bu ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışanlarına belli miktarlarda ödenek ayırmış durumda.

Raporda ayrıca Çin ekonomisinin COVID-19 salgınınından önemli ölçüde etkilendiği, ancak ülke genelindeki karantina önlemlerinin hafifletilmeye başlamasıyla kısa zaman toparlanma yaşandığına dikkat çekiliyor. IDC, Çin’deki akıllı telefon pazarının 2020'de sadece tek haneli bir düşüş görebileceğini belirtiyor.

Diğer yandan Avrupa'nın, özellikle İtalya ve İspanya'da koronavirüs salgınından ciddi şekilde etkilendiği ifade edilirken, bu bölgelerde 2020 yılının tamamında çift haneli düşüş görülmeye devam edileceği bildirildi.