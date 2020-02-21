Çin'in 5G Telefon Satışları Dudak Uçuklatıyor

Hong Kong merkezli pazar analiz şirketi Counterpoint'e göre Çin’deki akıllı telefon satışları, 2019'un tamamında yıllık bazda yüzde 8 oranında azaldı. Buna rağmen rapor, Çin’in yüzde 46 ile tüm dünyada en fazla 5G’li akıllı telefon satılan ülke olduğunu gösteriyor.

Counterpoint firması, küresel akıllı telefon pazarına dair son verileri paylaştı. Buna göre 2019 yılında ABD’li teknoloji devi Apple’ın akıllı telefon satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 oranında büyürken, Çinli teknoloji imparatorluğu Huawei ise yıl boyunca yüzde 28’lik bir büyüme yakaladı.

Rapor, ABD’nin ticari yaptırımları nedeniyle zor zamanlardan geçen Huawei’in, anavatanında agresif bir satış politikası izlediğini belirtiyor. Bununla birlikte, 2019’da Çin’deki akıllı telefon satışları, 2018’e göre yıllık bazda yüzde 8 oranında azaldı. Fakat raporda, Çin pazarı için güzel haberler de var.

Counterpoint, geçtiğimiz yıl Çin’in, yüzde 46 ile tüm dünyada en fazla 5G’li akıllı telefon satılan ülke olduğunu gösteriyor. Huawei, yüzde 74 satış oranı ile bu alanda ilk sırada yer alıyor. Dünyaya baktığımızda ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yüzde 40'ın üzerinde pazar payı ile küresel 5G telefon satışlarına liderlik ettiğini görüyoruz.

Bununla birlikte, Huawei'in Çin pazarına olan yüksek bağımlılığı, COVID-19 ya da bilinen ismiyle corona virüsü salgınının akıllı telefon pazarındaki etkilerine karşı direnç göstermesini engelliyor. Çin, küresel akıllı telefon üretiminin en az yüzde 50'sini kontrol ediyor. Apple, Huawei, Lenovo, Xiaomi ve Motorola gibi firmaların, ölümcül salgının merkez üssü olan Wuhan’da fabrikaları bulunuyor.

Çoğu firma, corona virüsü nedeniyle üretim tesislerini, ofislerini ve mağazalarını geçici olarak kapatmış durumda. Apple, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Çin’deki üretimin yavaşlaması ve akıllı telefon talebinin azalması nedeniyle 2020’nin ikinci çeyreğinde mali hedefine ulaşamayacağını bildirmişti. Son olarak rapor, 2020 yılının ilk çeyreğinde Çin'deki satışların yüzde 20'nin üzerinde düşeceğini öngörüyor.