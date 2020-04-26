BMW M3 G80 Nürburgring'de Sınırlarını Zorlarken Görüntülendi

BMW'nin önümüzdeki sene çıkması beklenen performans sedanı 2021 BMW M3 G80, Nürburgring'de gizli olarak görüntülendi. Araç tamamen kamuflajla piste çıksa da görüntüler izleyenleri memnun etti.

BMW'nin ilgi çeken otomobillerinden olan BMW M3'ün bu sene çıkması beklenmiyor ancak BMW bu G80 nesli performans sedanını test etmekten geri kalmıyor. Almanya'da birçok otomotiv devinin araçlarını test etmek için kullandığı Nürburgring Pisti, geçtiğimiz günlerde M3'e de ev sahipliği yapmış. M3, Nürburgring Pisti'nde sınırlarını zorlarken gizli olarak görüntülenmiş. Gözükenlere bakılırsa, M3 prototipi tamamen kamuflajla kaplanmış olarak piste çıkmış. Bunun nedeninin ise araçta olması güçlü bir şekilde beklenen böbrek ızgaralarının gizlenmeye çalışılması.

M3'ün pistteki can alıcı görüntüleri:

2021 M3'ün yeni S58 motorunun sesini videodan rahatlıkla duyabilirsiniz. Dörtlü egzoz borularından gelen bu muhteşem motor sesine tanık olmanız için kulaklık takmanızı öneririz. Bu sesini duyduğumuz motor, X3 M ve X4 M performans SUV'larından aşina olduğumuz 6 silindirli 3,0 litre çift turbo motoru. Motorun ürettiği sadece sesle de sınırlı kalmıyor tabi, bu canavar tam olarak 473 beygir gücü ve 442 Nm tork üretiyor.

Düz vites sevenler unutulmamış:

M3 farklılık arayanlara da farklı opsiyonlar sunmaktan çekinmiyor. Arkadan çekişli ve dört tekerden çekişli seçenekleri olan aracın üreticisi BMW düz vites kullanmayı sevenleri de unutmayarak aracın bir de düz vitesli modelini oluşturmuş. M3 G80, tamamen kaplanmış şekilde ortaya çıkarak kendini gizlemeye çalışmış olsa da daha önce çıkan raporlardan bu performans sedanının arka tarafını çıplak bir şekilde görmüştük. BMW de sızdırılan bu raporların doğru olduğunu kabul etmişti. Şimdiyse aracın tamamının ortaya çıkması bekleniyor.

Koronavirüs salgının olması ve salgının etkilerinin devam edecek olması bu aracın tanıtımının çevrimiçi olarak yapılacağını düşündürüyor ancak kesin değil. Bu tanıtımın yakında yapılmasını bekleyenler için de haberler kötü çünkü BMW aracın 2021'de ortaya çıkacağını daha önceden belirtmişti, bu nedenden dolayı tanıtımın sene sonuna doğru yapılması öngörülüyor.