2021 BMW 330e'nin Elektrikli Kullanım Menzili Açıklandı

Otomobil üreticileri elektrikli araç üretimlerini hızlandırırken bir hamle de BMW'den geldi. BMW'nin şarjlı hibrit aracı (PHEV) 330e'nin elektrikli kullanımda yaklaşık 37 km yol gideceği açıklandı. 37 km bir rekor olmasa da iyi bir menzil diyebiliriz.

Teknoloji ilerledikçe eski tip benzinli araçların yerini elektrikli araçlar almaya başladı. Otomobil üreticileri de bu değişime ayak uydurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Otomotiv sektöründeki birçok şirket elektrikli araç üretimini ön sıraya aldı ve bu araçları duyurmaya başladı. Bu şirketlerden bir tanesi de otomotiv devlerinden BMW.

BMW, 2021 330e şarjlı hibrit elektrikli aracıyla (PHEV) birlikte sürücüleri memnun etmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA), ABD'li sürücüler için aracı analiz etti. Aracın elektrikli kullanım menzilinin yeni bir rekor olmayacağı tahmin ediliyordu ve beklendiği gibi oldu. EPA, BMW 330e'nin tam dolu 12 kWsa bataryasıyla 23 mil (37 km) yol gidebileceğini belirtti.

Araç, gelecek ay satışa çıkacak:

BMW 330e xDrive modelinin elektrikle 20 mil (32 km) yol kat edeceği tahmin ediliyor. Sürücü, elektrikli kullanım menzilini tamamladıktan sonra BMW 330e geleneksel bir hibrit araç işlevi görecek. EPA, arkadan çekişli modelin her galon (3,78 litre) başına 75 mil (120 km), xDrive modelinin her galon (3,78 litre) başına 67 mil (107 km) yol sunacağını tahmin ediyor. Bu şarjlı hibrit araçlar 288 beygir gücü ve 420 Nm torkla verimliliğini yükselterek sürücülere en iyi performansı sunmayı amaçlıyor.

BMW sürücülerinin istedikleri zaman kullandığı, 10 saniyeliğine ekstra 40 beygir gücü üreten 'XtraBoost' özelliği kullanılmaya başlandığından beri BMW'nin ulaştığı en yüksek rakamlar bunlar. Yine de BMW sahipleri hibrit sistemiyle birlikte gaz pedalını daha az kullanacaklar.

Koronavirüs nedeniyle ertelenme durumu olsa da BMW 330e'nin önümüzdeki ay ABD'de satışa çıkması bekleniyor. Sedanların satış fiyatı 45.545 dolardan başlayacak ve birçok ek özellik ekleme imkânı olacak. Eklediğiniz özelliklere göre fiyat da artış gösterecek.