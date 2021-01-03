2021 Yılında Yapılması Beklenen 3 Önemli Uzay Görevi

Yeniden Ay'a iniş, Mars görevi derken gelecekte oldukça yoğun olacak uzay ajansları, 2021 yılında da önemli çalışmalara imza atacak. Bu görevlerden üçü öne çıkıyor.

2020 yılında her alanda etkisi hissedilen pandemi nedeniyle pek çok bilimsel çalışma da ertelenmek ya da durdurulmak zorunda kalmıştı. 2021 yılında ise bilim insanlarının daha hırslı hedefleri olduğunu görüyoruz.

NASA'dan Bilim Görevleri Direktörü Thomas Zurbuchen, "daha önce çok nadir gördüğümüz şekilde" 2021'in bir bilim yılı olacağını söylüyor. Bu yıl yapılacak çalışmalar, uzayı ve evreni daha iyi anlamamız için önemli adımlar olacak.

3 önemli görev için geri sayım

2020 yılında Mars'a yönelik farklı görevler başlatılmıştı. 2021 yılı da muhtemelen kızıl gezene dair yeni keşiflerin yapıldığı bir yıl olacak. Çin'in Tianwen-1, BAE'nin Hope aracı ve NASA'nın Perseverance yüzey aracı bu yıl Mars'ta olacak. Üç aracın da Şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor.

Uzun zamandır beklenen James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın bir sonraki büyük uzay gözlemevi olarak hizmet verecek. 31 Ekim 2021'de kullanılmaya başlanacak olan araç, pandemi ve teknik sorunlar nedeniyle bir yıl beklemiş olacak. Bu araç sayesinde Güneş Sistemi'ni daha iyi anlayabilecek ve yeni ötegezegenler bulabileceğiz.

Vera C. Rubin Gözlemevi de bu yıl bize ilk çektiği görüntüleri ulaştıracak. Merkezi Şili'de bulunacak olan Vera C. Rubin, bir SUV araç boyutlarındaki dijital kamerası ile birkaç günde bir bütün güney yarıkürenin gökyüzünü resmedebilecek. En büyük dijital kamera olan bu cihaz, 22 kilometreden bir golf topunu görüntüleyebiliyor ve 3200 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. Tesisin tam olarak faaliyete geçmesi 2023'ü bulacak olsa da bu yıl ilk görüntüler gelecek.

Uzay çalışmaları yeniden popüler

Daha önce başlamış olan görevler de bu yıl büyük oranda devam edecek. 2024 yılında Ay'a ilk kadının ve bir sonraki erkeğin ayak basmasını amaçlayan Artemis projesi de bu yıl devam edecek. Görev kapsamında uluslararası anlaşmalar yapılacak, SLS roketinin çekirdeği tamamlanacak ve Gateway Lunar adlı destek görevinde de ilerleme kaydedilecek.

Bu yıl da bilimsel anlamda ve uzay çalışmaları anlamında pek çok önemli atılım bizleri bekliyor. Yeni gelişmelerden ve bilim dünyasındaki son atılımlardan uzak kalmamak için bizi takip etmeye devam edin.