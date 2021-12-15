Casper'ın oyun odaklı markası Excalibur, 2022 yılında video oyun dünyasını neler beklediğini açıkladı. Şirkete göre önümüzdeki yıl, 6 trend ön plana çıkacak. İşte sektörü bekleyen yenilikler...

Video oyun dünyasının her geçen gün biraz daha büyüdüğü sugötürmez bir gerçek. Gelişen bilgisayar teknolojilerine paralel olarak gelişen oyunlar, artık bambaşka dünyalarda kaybolmamızı sağlayabilir hale geldi. Üstelik yapılan araştırmalar, video oyun endüstrisinin 2026 yılına kadar 300 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini ortaya koyuyor.

Giderek büyüyen video oyun sektörünün Türkiye'deki önemli temsilcilerinden olan Casper'ın Excalibur isimli oyun odaklı markası, 2022 yılı için dikkat çeken bir rapor oluşturdu. Bu raporda, 2022'de oyun tutkunlarını nelerin beklediğinden bahseden Excalibur, 6 ana maddenin ön plana çıkacağını düşünüyor. İşte Casper Excalibur'un 2022 yılı için öngörüleri...

Daha fazla güç

Excalibur'un 2022 ile ilgili ilk öngörüsü, oyun tutkunlarının daha fazla güce ihtiyaç duyacakları. Elbette böylesi bir durum kimseyi şaşırtmayacaktır. Zira video oyunların gelişimi, işlemcilerin ve ekran kartlarının sunabildiği maksimum performansa bağlı. Casper, oyuncuların 2021 yılındaki mevcut teknolojilere doyduğunu ve 2022 yılında daha fazlasını isteyeceklerini düşünüyor.

Oyunculara özel aksesuarların satışları artacak

Video oyun sektörünün gelişmesi, beraberinde yeni bir sektörü de doğurdu. Bu sektör, oyun aksesuarlarıydı. Bugün piyasaya sürülmüş olan sayısız oyuncu aksesuarı bulunuyor ve Excalibur'a göre 2022 yılı, bu aksesuarların satışının gözle görülür şekilde arttığı bir yıl olacak.

Remake ve remaster oyunların sayısı artacak

2021 yılında piyasaya sürülen çok sayıda remake ve remaster yapım gördük. Bunlardan en çok tartışılanı ise dünyanın en popüler oyunlarından GTA'ydı. Excalibur'a göre 2022 yılında çok daha fazla remake ve remaster yapım karşımıza çıkacak.

Kripto paralar ile video oyunlar bütünleşecek

Excalibur'a göre 2022 yılında trend olacak bir başka husus da oyunlardaki kripto para gerçekliği. Oyunlarda eşya almak için gerçek para kullanımının azalmaya başladığını söyleyen sektör kaynaklarına göre kripto paralar, 2022'de video oyunlarla bütünleşmeye başlayacak. Bu bütünleşme, ilerleyen yıllarda sektörün tümüne hakim olacak.

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, oyunların gerçeği haline gelecek

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, son yıllarda ciddi bir yükseliş trendi yakaladı. Bugün pek çok oyun şirketi, oyunları sanal gerçeklik dünyasına uyumlu hale getirmeye başladı. Excalibur, bu durumun 2022'de daha da ön plana çıkacağını ve video oyun dünyası ile sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin daha fazla iç içe olacağını düşünüyor.

Olmazsa olmaz: E-spor, büyümeye devam edecek

Video oyun dünyasının büyümesi, bir zamanlar yalnızca hobi olan oyun tutkusunu profesyonelliğe döktü. Bu da beraberinde e-spor kavramını getirdi. Casper'ın oyuncu odaklı şirketine göre e-spor, 2022'de de büyümeye devam edecek...