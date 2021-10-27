Beşinci jenerasyon Range Rover, resmen tanıtıldı. Otomobil sektörünün öncü modellerinden biri haline gelen aracın yeni hali, bu sefer heybetli Range severleri hayal kırıklığına uğratacakmış gibi görünüyor.

İngiltere merkezli otomobil devi Range Rover, 5'inci jenerasyon Range Rover modelini online bir lansmanla birlikte tüm dünyaya tanıttı. Bugüne kadar sızdırılan görseller sayesinde özellikle arka tarafta büyük bir değişikliğe gidildiğini öğrendiğimiz yeni modelin tanıtılmasıyla birlikte aracın detaylı özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

Daha hafif olması için MLA-Flex altyapısı üzerine inşa edilen yeni Range Rover, bu altyapı sayesinde elektrikli versiyonun da kapısını aralamış oldu. Benzinli ve dizel motor seçeneği sunan yeni Range Rover'ın aynı zamanda 38.2 kWh'lik bataryaya sahip hibrit motor opsiyonu da bulunuyor.

Sürtünme katsayısında rekor kıran tek SUV

İlk görselden de anlayacağınız üzere yeni Range Rover'ın tasarımı resmen törpülenmiş gibi duruyor. Neredeyse yeni fondöten sürülmüş pürüzsüz bir cilt gibi duran bu tasarım sayesinde Range Rover, SUV kategoride bir rekora imza atan 0,30'luk sürtünme katsayısına sahip.

Yeni Range Rover'ın P440e ve p510e olarak isimlendirilen modellerinde elektrikli motorla desteklenen 3,0 litrelik V6 motor yer alıyor. Elektrikli tarafta ise 105 kW'lık motor ve 38,2 kWh'lık batarya yer alıyor. Elektrik motorun menzili ise 80-100 kilometre arasında değişkenlik gösteriyor. Son derece yüksek performansa sahip P510e, saatte 0'dan 100 kilometre hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor.

Aracın iç kısmına baktığımız zamanda ise Range Rover'ın üstün teknolojilerle donatıldığını görüyoruz. Apple Car, Android Auto ve Alexa destekli multimedya ekranı, tam tamına 13,1 inç boyutunda. Kokpit kısmında yer alan 13,7 inçlik gösterge ekranında ise sürüş ile ilgili tüm detaylar yer alıyor. 48V elektrik destekli bağımsız süspansiyon sistemi ve 500 metreye kadar aydınlatma menzili sunan far grubuyla birlikte yeni Range Rover, SE, HSE, Autobiography ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip. Yeni modelin başlangıç fiyatı ise 104 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.

2022 Range Rover fotoğrafları: