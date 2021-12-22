Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 yılı için serbest tüketici limitini belirledi. Resmi Gazete'de yer alan Kurul Kararı'na göre 2022 yılı serbest tüketici limiti, 1100 kWh oldu. Peki bunun tüketici için ne gibi faydası var?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında vatandaşların büyük bir bölümünü ilgilendiren bir Kurul Kararı yer aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi hale gelen karar, 1 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararına göre elektrik aboneliklerindeki serbest tüketici limiti, 2022 yılı için 1100 kWh olarak belirlendi. Bu oran, 2021 yılı için 1200 kWh olarak kayıtlara geçmişti. Alınan karar önemli çünkü enerji tüketimi belirlenen aralığın üzerinde olan tüm elektrik aboneleri, daha uygun fiyat tarifesine sahip olan enerji dağıtım şirketlerinden hizmet alabilecekler.

Serbest tüketici ve serbest tüketici limiti nedir?

Serbest tüketici terimi, elektrik tedarikçisini seçme özgürlüğüne sahip olan gerçek ya da tüzel kişilerin tamamı için kullanılan bir tabir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği enerji tüketimini aşan her elektrik abonesi (gerçek veya tüzel kişi), serbest tüketici oluyor. Serbest tüketici limiti ise EPDK'nın serbest tüketicilik için belirlediği limit anlamına geliyor. Örneğin 2021 yılında elektrik tüketimi 1200 kWh ve üzerinde olan her abone, serbest tüketiciydi. Bu miktar, 2022 yılında biraz daha düşürülmüş oldu. Yani artık, daha fazla elektrik abonesi serbest tüketici statüsüne girecek.

Serbest tüketici olmanın avantajı nedir?

Serbest tüketiciler, kendi elektrik tedarikçilerini seçebiliyorlar. Bu da aboneler için çok önemli. Örneğin; hizmet vermekte olan bir elektrik tedarikçisinin tarife fiyatları daha yüksekse, tüketici bu tedarikçiyi değiştirebiliyor. Bu sayede de enerji tüketimi aynı olsa da fatura düşüyor. EPDK, aldığı son karar ile daha fazla vatandaşın ya da şirketin bu avantajdan faydalanmasını sağlamış oldu.