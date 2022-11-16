2023 Grammy Ödülleri adayları açıklandı. Bu yıl öne çıkan isimler arasında Adele, Beyoncé ve Mary J. Blige gibi dev isimler de yer aldı.
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinin başında gelen Grammy Ödülleri’nin 65. ayağı için tarih yaklaşmaya başladı. Müzik dünyasının tam gaz devam ettiği 2022 yılında en başarılı işlere imza atanların ödüllendirileceği ödül töreni için adaylar bugün açıklandı.
2023 Grammy Ödülleri’nin adayları arasında öne çıkan isimler arasında Harry Styles, Beyoncé, ABBA, Adele, Kendrick Lamar ve Doja Cat gibi popüler isimler de yer aldı. 2023 Grammy Ödül Töreni, 5 Şubat 2023 günü gerçekleşecek.
Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı arasındaki fark ne? Yılın Kaydı, bir şarkının kaydı esnasında verilen emeğe ve arkasındaki ekibe odaklanırken Yılın Şarkısı, şarkının kompozisyonuna (tüm enstrümanların ve kayıtların birleşimi) ve söz yazarlarına odaklanıyor.
2023 Grammy Ödülleri adayları:
Yılın kaydı adayları:
Don't Shut Me Down - ABBA
Easy On Me - Adele
Break My Soul - Beyoncé
Good Morning Gorgeous - Mary J. Blige
You And Me On The Rock - Brandi Carlile ft. Lucius
Woman - Doja Cat
Bad Habit - Steve Lacy
The Heart Part 5 - Kendrick Lamar
About Damn Time - Lizzo
As It Was - Harry Styles
Yılın albümü:
Adaylar
Voyage - ABBA
30 - Adele
Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
Renaissance - Beyoncé
Good Morning Gorgeous (Deluxe) - Mary J. Blige
In These Silent Days - Brandi Carlile
Music Of The Spheres - Coldplay
Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar
Special - Lizzo
Harry's House - Harry Styles
Yılın şarkısı:
Adaylar
abcdefu - Sara Davis, GAYLE & Dave Pittenger
About Damn Time - Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin & Theron Makiel Thomas
All Too Well - Liz Rose & Taylor Swift
As It Was - Tyler Johnson, Kid Harpoon & Harry Styles
Bad Habit - Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy
Break My Soul - Beyoncé, S. Carter, Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant & Christopher A. Stewart
Easy On Me - Adele Adkins & Greg Kurstin
God Did - Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts & Nicholas Warwar
The Heart Part 5 - Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer
Just Like That - Bonnie Raitt
En iyi yeni sanatçı:
Adaylar
Anitta
Omar Apollo
DOMi & JD Beck
Muni Long
Samara Joy
Latto
Måneskin
Tobe Nwigwe
Molly Tuttle
Wet Leg
En iyi pop solo performansı:
Adaylar
Easy On Me - Adele
Moscow Mule - Bad Bunny
Woman - Doja Cat
Bad Habit - Steve Lacy
About Damn Time - Lizzo
As It Was - Harry Styles
En iyi pop vokal albümü:
Adaylar
Voyage - ABBA
30 - Adele
Music Of The Spheres - Coldplay
Special - Lizzo
Harry's House - Harry Styles
En iyi rock performansı:
Adaylar
So Happy It Hurts - Bryan Adams
Old Man - Beck
Wild Child - The Black Keys
Broken Horses - Brandi Carlile
Crawl! - Idles
Patient Number 9 - Ozzy Osbourne ft. Jeff Beck
Holiday - Turnstile
En iyi rock şarkısı:
Adaylar
Black Summer - Flea, John Frusciante, Anthony Kiedis & Chad Smith
Blackout - Brady Ebert, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory & Brendan Yates
Broken Horses - Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth
Harmonia's Dream - Robbie Bennett & Adam Granduciel
Patient Number 9 - John Osbourne, Chad Smith, Ali Tamposi, Robert Trujillo & Andrew Wotman
En iyi rock albümü:
Adaylar
Dropout Boogie - The Black Keys
The Boy Named If - Elvis Costello & The Imposters
Crawler - Idles
Mainstream Sellout - Machine Gun Kelly
Patient Number 9 - Ozzy Osbourne
Lucifer On The Sofa - Spoon
En iyi metal performansı:
Adaylar
Call Me Little Sunshine - Ghost
We'll Be Back - Megadeth
Kill Or Be Killed - Muse
Degradation Rules - Ozzy Osbourne ft. Tony Iommi
Blackout - Turnstile
En iyi alternatif müzik albümü:
Adaylar
WE - Arcade Fire
Dragon New Warm Mountain I Believe In You - Big Thief
Fossora - Björk
Wet Leg - Wet Leg
Cool It Down - Yeah Yeah Yeahs
En iyi R&B performansı:
Adaylar
VIRGO'S GROOVE - Beyoncé
Here With Me - Mary J. Blige ft. Anderason .Paak
Hrs & Hrs - Muni Long
Over - Lucky Daye
Hurt Me So Good - Jazmine Sullivan
En iyi rap performansı:
Adaylar
God Did - DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy
Vegas - Doja Cat
pushin P - Gunna & Future ft. Young Thug
F.N.F. (Let's Go) - Hitkidd & GloRilla
The Heart Part 5 - Kendrick Lamar
En iyi rap şarkısı:
Adaylar
Churchill Downs - Ace G, BEDRM, Matthew Samuels, Tahrence Brown, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Jack Harlow & Jose Velazquez
God Did - Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts & Nicholas Warwar
The Heart Part 5 - Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer
pushin P - Lucas Depante, Nayvadius Wilburn, Sergio Kitchens, Wesley Tyler Glass & Jeffery Lamar Williams
Wait For U - Tejiri Akpoghene, Floyd E. Bentley III, Jacob Canady, Isaac De Boni, Aubrey Graham, Israel Ayomide Fowobaje, Nayvadius Wilburn, Michael Mule, Oluwatoroti Oke & Temilade Openiyi