2023 Grammy Ödülleri adayları açıklandı. Bu yıl öne çıkan isimler arasında Adele, Beyoncé ve Mary J. Blige gibi dev isimler de yer aldı.

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinin başında gelen Grammy Ödülleri’nin 65. ayağı için tarih yaklaşmaya başladı. Müzik dünyasının tam gaz devam ettiği 2022 yılında en başarılı işlere imza atanların ödüllendirileceği ödül töreni için adaylar bugün açıklandı. 2023 Grammy Ödülleri’nin adayları arasında öne çıkan isimler arasında Harry Styles, Beyoncé, ABBA, Adele, Kendrick Lamar ve Doja Cat gibi popüler isimler de yer aldı. 2023 Grammy Ödül Töreni, 5 Şubat 2023 günü gerçekleşecek. Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı arasındaki fark ne? Yılın Kaydı, bir şarkının kaydı esnasında verilen emeğe ve arkasındaki ekibe odaklanırken Yılın Şarkısı, şarkının kompozisyonuna (tüm enstrümanların ve kayıtların birleşimi) ve söz yazarlarına odaklanıyor. 2023 Grammy Ödülleri adayları: Yılın kaydı adayları: Don't Shut Me Down - ABBA Easy On Me - Adele Break My Soul - Beyoncé Good Morning Gorgeous - Mary J. Blige You And Me On The Rock - Brandi Carlile ft. Lucius Woman - Doja Cat Bad Habit - Steve Lacy The Heart Part 5 - Kendrick Lamar About Damn Time - Lizzo As It Was - Harry Styles Yılın albümü: Adaylar Voyage - ABBA 30 - Adele Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Renaissance - Beyoncé Good Morning Gorgeous (Deluxe) - Mary J. Blige In These Silent Days - Brandi Carlile Music Of The Spheres - Coldplay Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar Special - Lizzo Harry's House - Harry Styles Yılın şarkısı: Adaylar abcdefu - Sara Davis, GAYLE & Dave Pittenger About Damn Time - Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin & Theron Makiel Thomas All Too Well - Liz Rose & Taylor Swift As It Was - Tyler Johnson, Kid Harpoon & Harry Styles Bad Habit - Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy Break My Soul - Beyoncé, S. Carter, Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant & Christopher A. Stewart Easy On Me - Adele Adkins & Greg Kurstin God Did - Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts & Nicholas Warwar The Heart Part 5 - Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer Just Like That - Bonnie Raitt En iyi yeni sanatçı: Adaylar Anitta Omar Apollo DOMi & JD Beck Muni Long Samara Joy Latto Måneskin Tobe Nwigwe Molly Tuttle Wet Leg En iyi pop solo performansı: Adaylar Easy On Me - Adele Moscow Mule - Bad Bunny Woman - Doja Cat Bad Habit - Steve Lacy About Damn Time - Lizzo As It Was - Harry Styles En iyi pop vokal albümü: Adaylar Voyage - ABBA 30 - Adele Music Of The Spheres - Coldplay Special - Lizzo Harry's House - Harry Styles En iyi rock performansı: Adaylar So Happy It Hurts - Bryan Adams Old Man - Beck Wild Child - The Black Keys Broken Horses - Brandi Carlile Crawl! - Idles Patient Number 9 - Ozzy Osbourne ft. Jeff Beck Holiday - Turnstile En iyi rock şarkısı: Adaylar Black Summer - Flea, John Frusciante, Anthony Kiedis & Chad Smith Blackout - Brady Ebert, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory & Brendan Yates Broken Horses - Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth Harmonia's Dream - Robbie Bennett & Adam Granduciel Patient Number 9 - John Osbourne, Chad Smith, Ali Tamposi, Robert Trujillo & Andrew Wotman En iyi rock albümü: Adaylar Dropout Boogie - The Black Keys The Boy Named If - Elvis Costello & The Imposters Crawler - Idles Mainstream Sellout - Machine Gun Kelly Patient Number 9 - Ozzy Osbourne Lucifer On The Sofa - Spoon En iyi metal performansı: Adaylar Call Me Little Sunshine - Ghost We'll Be Back - Megadeth Kill Or Be Killed - Muse Degradation Rules - Ozzy Osbourne ft. Tony Iommi Blackout - Turnstile En iyi alternatif müzik albümü: Adaylar WE - Arcade Fire Dragon New Warm Mountain I Believe In You - Big Thief Fossora - Björk Wet Leg - Wet Leg Cool It Down - Yeah Yeah Yeahs En iyi R&B performansı: Adaylar VIRGO'S GROOVE - Beyoncé Here With Me - Mary J. Blige ft. Anderason .Paak Hrs & Hrs - Muni Long Over - Lucky Daye Hurt Me So Good - Jazmine Sullivan En iyi rap performansı: Adaylar God Did - DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy Vegas - Doja Cat pushin P - Gunna & Future ft. Young Thug F.N.F. (Let's Go) - Hitkidd & GloRilla The Heart Part 5 - Kendrick Lamar En iyi rap şarkısı: Adaylar Churchill Downs - Ace G, BEDRM, Matthew Samuels, Tahrence Brown, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Jack Harlow & Jose Velazquez God Did - Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts & Nicholas Warwar The Heart Part 5 - Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer pushin P - Lucas Depante, Nayvadius Wilburn, Sergio Kitchens, Wesley Tyler Glass & Jeffery Lamar Williams Wait For U - Tejiri Akpoghene, Floyd E. Bentley III, Jacob Canady, Isaac De Boni, Aubrey Graham, Israel Ayomide Fowobaje, Nayvadius Wilburn, Michael Mule, Oluwatoroti Oke & Temilade Openiyi En iyi rap albümü: Adaylar God Did - DJ Khaled I Never Liked You - Future Come Home The Kids Miss You - Jack Harlow Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar It's Almost Dry - Pusha T En iyi küresel müzik performansı: Adaylar Udhero Na - Arooj Aftab & Anoushka Shankar Gimme Love - Matt B & Eddy Kenzo Last Last - Burna Boy Neva Bow Down - Rocky Dawuni ft. Blvk H3ro Bayethe - Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode En iyi küresel müzik albümü: Adaylar Shuruaat - Berklee Indian Ensemble Love, Damini - Burna Boy Queen Of Sheba - Angélique Kidjo & Ibrahim Maalouf Between Us... (Live) - Anoushka Shankar, Metropole Orkest & Jules Buckley Featuring Manu Delago Sakura - Masa Takumi En iyi klip: Adaylar Easy On Me - Adele Yet To Come - BTS Woman - Doja Cat The Heart Part 5 - Kendrick Lamar As It Was - Harry Styles All Too Well: The Short Film - Taylor Swift Geçtiğimiz yılın Grammy Ödülleri'nde yaşananlar ve kazananları: İLGİLİ HABER Grammy'de "Oscar Tokadı" Göndermesi: Sunucu Sahneye Kaskla Çıktı İLGİLİ HABER 2022 Grammy Ödülü Kazananları Açıklandı! İşte Yılın En İyi Rap, Rock ve Pop Şarkıları Amazon'da İndirime Giren Teknolojik Ürün Tavsiyeleri

Kaynak : https://www.grammy.com/news/2023-grammy-nominations-complete-winners-nominees-list

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