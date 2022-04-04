Grammy'de "Oscar" Göndermesi: Sunucu Sahneye Kaskla Çıktı

Dün gece gerçekleşen Grammy Ödül Töreni, geçtiğimiz günlerde Oscar Ödül Töreni'nde yaşanan skandala ilişkin göndermelerle doldu taştı. Sunuculardan biri olan komedyen Nate Bargatze ise sahneye kaskla çıkarak bu konudaki belkide en dikkat çeken göndermeyi yaptı.

Bugün gerçekleştirilen 64. Grammy Ödülleri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Oscar Ödülleri’ne atıfta bulunan bir ana tanıklık etti. Ödül töreninin sunucularından komedyen Nate Bargatze, sahneye Oscar Ödülleri’ndeki tokat skandalının ardından ‘alınması gereken bir önlemle’ çıkış yaptı.

Bu yılki Grammy’nin sunucularından Said LeVar Burton, ödülleri vermek üzere sahneye çağırdığı komedyen Nate Bargatze’yi çağırırken yaşananlara ilişkin bir gönderme yaptı. Burton, Bargatze’yi “Şimdi, bir sonraki sunucumuzun komedyen olduğu konusunda uyarı yapmak istiyorum, anlamışsınızdır. Dolayısıyla herkesi koltuklarında kalmaya ve ellerini kendisine saklamaya davet ediyorum.” diyerek çağırdı. Olay, komedyenin sahneye çıkışıyla daha da komik bir hal aldı.

Grammmy Ödülleri'nde Will Smith'in tokadına gönderme yapılan anlar:

Bargatze, ödülü sunmak üzere sahneye çıkarken kafasında bir kaskla gözüktü. Will Smith’in Chris Rock’a attığı tokadın ardından ödül törenlerinde artık bu olaya bir gönderme yaşanması beklenirken, yapılan ilk gönderme de bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Komedyen, sahneye çıkarak “Ödül törenlerinde şaka bölümlerinde komedyenlerin bunları giymesi gerektiğini söylediler. Yüzünü bile kapatmıyor, sanırım bana vuracağın yere odaklanıyor. Tamam, bu aptalca, çıkarıyorum.” ifadelerini kullandı.

64. Grammy Ödülleri’nde 94.’sü düzenlenen Oscar Ödülleri’nin aksine hiçbir komedyen zarar görmedi. Ödül töreni, tokat gibi fiziksel şiddetin yanı sıra başka herhangi bir skandala da yer vermeden sonlandı.