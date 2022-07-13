2023 Honda CR-V Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Honda, popüler SUV modeli CR-V'yi yeniledi. 2023 model CR-V, önceki nesilden çok daha agresif bir görünüme sahip. Yeni SUV'un Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.

Japon otomobil devi Honda, düzenlediği bir etkinlikte 2023 model SUV modeli CR-V'yi tanıttı. Bugüne kadarki en büyük CR-V olarak servis edilen SUV, yenilenen dış tasarımı ile çok konuşulacak gibi görünüyor. İç tasarımında da bazı yenilikler gördüğümüz CR-V, hibrit motor seçeneği ile de tercih nedeni olabilir.

Honda'nın 2023 model SUV'u, oldukça iri bir ızgara tasarımına sahip. Bu ızgara, sert bir yapıya sahip olan LED farlara ev sahipliği yapıyor. Arka kısımdaki parçalı LED aydınlatma da CR-V'ye oldukça şık bir hava katmış durumda.

Karşınızda 2023 model CR-V

2023 CR-V'nin bugüne kadarki en büyük versiyon olduğunu söylemiştik. Honda tarafından yapılan açıklamalara göre altıncı nesil CR-V, önceki nesilden 6.85 cm daha uzun, 1.27 cm daha geniş. Dingil mesafesi 4 cm uzatılan SUV, iç kısımda da önceki nesillerden daha geniş bir hacim sunuyor.

Honda CR-V'nin iç tasarımına baktığımızda, oldukça sade bir yapı görüyoruz. Hatta açık konuşmak gerekirse, dışardan bakınca bu denli şık görünen bir SUV için fazla ucuz kalmış. Hayalet gösterge ekranına sahip olan SUV, standart donanımda 7 inç boyutunda olan ancak donanım seviyesi yükseltildiğinde 9 inçe büyüyen bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Dijital klima, şarj girişleri, Apple CarPlay ve Android Auto, CR-V'de karşımıza çıkan detaylar arasında yer alıyor.

2023 model SUV'un kaputunu açtığımızda, farklı donanım seviyelerinde farklı motorlar tercih edildiğini görüyoruz. Örneğin; EX ve EX-L isimli donanım paketini tercih eden tüketiciler, 1.5 litrelik dört silindirli motorla karşılaşacaklar. Turboşarjlı motor, 92 beygir gücünde. Sport ve Sport Touring donanım paketlerinde ise 2.0 litrelik dört silindirli hibrit motor yer alıyor. 206 beygir gücündeki bu motorun tork değeri 335 Nm olarak açıklandı.

2023 Honda CR-V'nin fiyatı şimdilik açıklanmadı.