2023 Honda HR-V Duyuruldu: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Honda, şu an için sadece ABD pazarında satışa sunulacak olan 2023 model HR-V'yi tanıttı. Avrupa'daki modelden bambaşka bir tasarım taşıyan yeni HR-V'nin aynı tasarımı Avrupa'ya da taşıması bekleniyor.

Japon otomobil devi Honda, bugün yepyeni 2023 model HR-V’yi tanıttı. Avrupa’da satışta olan 2022 model HR-V’ye göre farklı bir tasarım ve donanım taşıyan bu model, şu anda yalnızca ABD pazarında piyasaya sürülecek. Ayrıca araç, Avrupa’daki kardeşinden farklı olacak şekilde hibrit de olmayacak.

Honda’nın HR-V’nin tasarımını yenilediği bu yeni model, özellikle önüyle Avrupa modeline göre büyük bir farklılık taşıyor. Avrupa’daki modelinde düz ve keskinliğiyle agresif bir görünüm yaratan model, yeni 2023 ABD özel modelindeyse tamamen yenilenen, daha karmaşık hatlara sahip yarı agresif bir tasarım sunuyor.

Karşınızda yeni 2023 model Honda HR-V:

2022 Avrupa modeline göre daha uzun bir kaportaya da sahip olan HR-V, dolayısıyla yine daha uzun bir teker açıklığına sahip. Bu artan açıklığın araç içindeki kapasiteyi artırıp artırmadığı şu anda bilinmiyor. Aracın içi hakkındaysa şu an için herhangi bir fotoğraf ya da bilgi bulunmuyor.

Honda, bununla birlikte 2023 HR-V’nin teknik bilgileri hakkında da herhangi bir bilgi paylaşmadı. Şu anlık yalnızca tasarım odaklı tanıtılan yeni modelin Avrupa’ya ne zaman geleceği ya da gelip gelmeyeceği de bilinmiyor. Yine de Honda’nın aynı tasarımı Avrupa’ya da taşımasının daha olası olduğunu söyleyebiliriz.