Kia, sevilen SUV modeli Sportage'in 2023 model hibrit versiyonunu duyurdu. İçten yanmalı motorlu versiyondan farklı ve etkileyici bir tasarıma sahip olan araç, 800 KM civarında ekstra menzili ve sahip olduğu teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Güney Koreli otomotiv devi Kia, sevilen SUV modeli Sportage'in yeni versiyonu Sportage Hybrid'i duyurdu. Özellikle de performans açısından dikkat çeken araç, yepyeni tasarımı ile de SUV tutkunlarının favorilerinden olacak gibi görünüyor. Ancak hemen heyecanlanmamakta fayda var. Zira Sportage Hybrid, 2023 model olarak lanse edildi. Bu da aracı satın almak isteyenlerin uzun bir süre daha bekleyeceklerinin açık bir göstergesi.

2023 model Kia Sportage Hybrid, şerit led far tasarımı ve orijinaline bağlı olarak tasarlanmış ızgarası ile eskisine kıyasla daha agresif bir yapıya sahip. Tasarım bütünlüğünü korumak adına önlerdeki led tasarımını arka tarafa da uyarlamayı başaran şirket, tüketicilere yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor. Zira araca ilk baktığınızda, bunun Sportage olduğunu anlama ihtimaliniz pek de yok.

Karşınızda Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Hybrid'in devasa hacmi, kendisini iç tasarımda da gösteriyor. 12,3 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranına sahip olan araç, Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip olarak geliyor. Bu ekran, tamamen hayalet olarak dizayn edilen ve yine 12,3 inç büyüklüğünde olan gösterge ekranı ile bütünleştirilmiş durumda. Aracın vites topuzu bulunmazken vites değişiklikleri için koyulan bir döner bölüm, böylelikle iç hacimde daha fazla yaşam alanı sunulmasını sağlamış oluyor. Öte yandan; kablosuz şarj ve Harman-Kardon marka premium ses sistemi de aracın kısmında bizleri karşılayan detaylar arasında yer alıyor.

Kaputun altına baktığımızda; gerçekten de etkileyici detaylarla karşılaşıyoruz. Aracın içten yanmalı 1,6 litrelik motoru, turboşarj özelliğine sahip. Bu motora 44 kilowatt'lık bir elektrik motoru eşlik ediyor. Hibrit motor için sağlanan 1.5 kWh'lik batarya ise bu araca tam doluyken 800 kilometre civarında ekstra menzil sunabiliyor. Araç tüm bu özellikleriyle 226 beygir güç üretebiliyor.

Kia Sportage Hybrid satın almayı düşünen tüketiciler, yalnızca önden çekişli ya da dört tekerden de çekiş sunan iki farklı versiyondan birini tercih edebilecekler. Her iki seçenekte de standart olarak 6 ileri otomatik şanzıman sunulacak.

Kia'nın hibrit motorlu SUV'u, teknolojik özellikleri açısından da dolu dolu. Bu bağlamda; otomatik fren, şerit takip sistemi ve otomatik uzun far sensörü gibi özellikler, bu araçta standart olarak sunuluyor. Ayrıca kör nokta uyarı sistemi, navigasyon tabanlı hız sabitleyici, sürüş asistanı ve 360 derecelik kamera gibi özellikler de bu araçta karşımıza çıkıyor.

Kia yetkilileri, 2023 model Sportage Hybrid için resmi bir çıkış tarihi vermediler. Ayrıca aracın fiyatı da açıklanmadı. Bu detaylar, 2022 yılında gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor.