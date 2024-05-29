Apple'ın her sene farklı kategorilerden en iyi App Store uygulamalarını ödüllendirdiği "Apple Tasarım Ödülleri"nin bu yılki adayları belli oldu. Kazananlar, WWDC 2024'te açıklanacak.

Apple, her yıl geliştirici konferansı WWDC kapsamında “Tasarım Ödülleri” düzenliyor. Etkinlikte, farklı türlerden en iyi uygulamalar ve oyunlar seçiliyor ve geliştiriciler ödüllendiriliyor. Şirket, şimdi de bu yılki Apple Tasarım Ödülleri’nin adaylarını açıkladı.

Sıra dışı tasarımlara, yaratıcılığa, yenilikçiliğe ve teknik başarıya sahip ödüller, 7 farklı kategoride dağıtılacak. Bu sene Vision Pro uygulamalarını içeren “Uzamsal Bilişim” kategorisi de eklenmiş. Kazananlar, 10 Haziran’da başlayacak WWDC 2024’te duyurulacak. Aşağıdan adayları görebilirsiniz. Hepsi App Store’da mevcut olan uygulamalar:

2024 Apple Tasarım Ödülleri finalistleri

Eğlence

Dudel Draw

Bears Gratitude

Rooms

WHAT THE CAR

NYT Games

Hello Kitty Island Adventure

Kapsayıcılık

oko

Complete Anatomy 2024

Timo

Unpacking

Quadline

Crayola Adventures

İnovasyon

Copilot Money

SmartGym

Procreate Dreams

Call of Duty: Warzone Mobile

Lost in Play

Wavelenght

Etkileşim

Procreate Dreams

Arc Search

Crouton

Little Nightmares

Rytmos

finity.

Sosyal etki

How We Feel

Ahead: Emotions Coach

Gentler Streak Fitness Tracker

The Wreck

Cityscapes: Sim Builder

The Bear

Görseller ve grafik tasarımı

Sunlitt

Meditate

Rooms

Death Stranding: Director’s Cut

Lies of P

Honkai: Star Rail

Uzamsal bilişim