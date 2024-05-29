En İyi iPhone Uygulamaları Belli Oluyor: 2024 Apple Tasarım Ödülleri'nin Finalistleri Açıklandı

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Apple'ın her sene farklı kategorilerden en iyi App Store uygulamalarını ödüllendirdiği "Apple Tasarım Ödülleri"nin bu yılki adayları belli oldu. Kazananlar, WWDC 2024'te açıklanacak.

Apple, her yıl geliştirici konferansı WWDC kapsamında “Tasarım Ödülleri” düzenliyor. Etkinlikte, farklı türlerden en iyi uygulamalar ve oyunlar seçiliyor ve geliştiriciler ödüllendiriliyor. Şirket, şimdi de bu yılki Apple Tasarım Ödülleri’nin adaylarını açıkladı.

Sıra dışı tasarımlara, yaratıcılığa, yenilikçiliğe ve teknik başarıya sahip ödüller, 7 farklı kategoride dağıtılacak. Bu sene Vision Pro uygulamalarını içeren “Uzamsal Bilişim” kategorisi de eklenmiş. Kazananlar, 10 Haziran’da başlayacak WWDC 2024’te duyurulacak. Aşağıdan adayları görebilirsiniz. Hepsi App Store’da mevcut olan uygulamalar:

2024 Apple Tasarım Ödülleri finalistleri

Eğlence

  • Dudel Draw
  • Bears Gratitude
  • Rooms
  • WHAT THE CAR
  • NYT Games
  • Hello Kitty Island Adventure

Kapsayıcılık

  • oko
  • Complete Anatomy 2024
  • Timo
  • Unpacking
  • Quadline
  • Crayola Adventures

İnovasyon

  • Copilot Money
  • SmartGym
  • Procreate Dreams
  • Call of Duty: Warzone Mobile
  • Lost in Play
  • Wavelenght

Etkileşim

  • Procreate Dreams
  • Arc Search
  • Crouton
  • Little Nightmares
  • Rytmos
  • finity.

Sosyal etki

  • How We Feel
  • Ahead: Emotions Coach
  • Gentler Streak Fitness Tracker
  • The Wreck
  • Cityscapes: Sim Builder
  • The Bear

Görseller ve grafik tasarımı

  • Sunlitt
  • Meditate
  • Rooms
  • Death Stranding: Director’s Cut
  • Lies of P
  • Honkai: Star Rail

Uzamsal bilişim

  • Sky Guide
  • NBA
  • djay
  • Synth Riders
  • Blackbox
  • Loona: Cozy Puzzle Games
İLGİLİ HABER

Apple'ın Yıllar Önce iPod İçin Tetris Benzeri Bir Oyun Geliştirdiği Ortaya Çıktı [Video]
İLGİLİ HABER

iPhone 16 Pro Hakkında Bomba İddia: Yıllardır Beklenen Özellik Nihayet Bu Yıl Gelebilir!
İLGİLİ HABER

iOS 18’le iPhone’lara Gelecek Yeni Özellikler Ortaya Çıktı: Yapay Zekâyla Emoji Oluşturabileceksiniz!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler