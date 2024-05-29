Apple, her yıl geliştirici konferansı WWDC kapsamında “Tasarım Ödülleri” düzenliyor. Etkinlikte, farklı türlerden en iyi uygulamalar ve oyunlar seçiliyor ve geliştiriciler ödüllendiriliyor. Şirket, şimdi de bu yılki Apple Tasarım Ödülleri’nin adaylarını açıkladı.
Sıra dışı tasarımlara, yaratıcılığa, yenilikçiliğe ve teknik başarıya sahip ödüller, 7 farklı kategoride dağıtılacak. Bu sene Vision Pro uygulamalarını içeren “Uzamsal Bilişim” kategorisi de eklenmiş. Kazananlar, 10 Haziran’da başlayacak WWDC 2024’te duyurulacak. Aşağıdan adayları görebilirsiniz. Hepsi App Store’da mevcut olan uygulamalar:
2024 Apple Tasarım Ödülleri finalistleri
Eğlence
- Dudel Draw
- Bears Gratitude
- Rooms
- WHAT THE CAR
- NYT Games
- Hello Kitty Island Adventure
Kapsayıcılık
- oko
- Complete Anatomy 2024
- Timo
- Unpacking
- Quadline
- Crayola Adventures
İnovasyon
- Copilot Money
- SmartGym
- Procreate Dreams
- Call of Duty: Warzone Mobile
- Lost in Play
- Wavelenght
Etkileşim
- Procreate Dreams
- Arc Search
- Crouton
- Little Nightmares
- Rytmos
- finity.
Sosyal etki
- How We Feel
- Ahead: Emotions Coach
- Gentler Streak Fitness Tracker
- The Wreck
- Cityscapes: Sim Builder
- The Bear
Görseller ve grafik tasarımı
- Sunlitt
- Meditate
- Rooms
- Death Stranding: Director’s Cut
- Lies of P
- Honkai: Star Rail
Uzamsal bilişim
- Sky Guide
- NBA
- djay
- Synth Riders
- Blackbox
- Loona: Cozy Puzzle Games