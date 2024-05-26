Birkaç hafta sonra tanıtılacak iOS 18’le iPhone’lara gelecek bazı yeni özellikler ortaya çıktı. Kullanıcılar, yapay zekâyla emoji oluşturma ve uygulama logolarının rengini değiştirme gibi özelliklere kavuşacak.

iPhone tarihinin en büyük güncellemesi olacağı söylenen iOS 18’in tanıtılmasına çok az süre kaldı. Apple, 10 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceği WWDC geliştirici konferansında işletim sisteminin yeni sürümünü bizlerle buluşturacak. Sürümde en çok dikkat çeken şeyler, üretken yapay zekâ özellikleri olacak.

Tanıtım yaklaştıkça iOS 18’den yeni bilgiler geliyordu. Bugün de bunlara yenileri eklendi. Apple haberleriyle tanıdığımız Bloomberg yazarı Mark Gurman, Power On bülteninde iOS 18’le iPhone’lara gelecek birkaç özelliği bizlerle buluşturdu.

Yapay zekâyla emoji oluşturabileceksiniz

Gurman’ın aktardığına göre iOS 18’de en çok öne çıkacak özelliklerden biri emojilerle alakalı olacak. Yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcıları, yapay zekâ yardımıyla kendilerine özel emojiler oluşturabilecekler.

Haberde, şirketin kişiselleştirilmiş emojiler oluşturmayı sağlayan bir yazılım geliştirdiği söyleniyor. Böylece kullanıcının mesajları yoluyla normal emoji kataloğunundakilerden farklı yeni emojiler oluşturulabilecek. Özellik hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar. Daha fazla detay maalesef yok.

Ana ekranı kafanıza göre düzenleyebileceksiniz, uygulama logolarının renklerini değiştirebileceksiniz

iOS 18 hakkında çıkan bir diğer özellik ise ana ekranla alakalı. Gurman’a göre yeni sürüm, ana ekranı kişiselleştirme seçeneğine sahip olacak. Böylece uygulamaları ekranda istediği yere yerleştirebileceksiniz.

Öte yandan uygulama logolarıyla ilgili bir yeniliği de ilk kez göreceğiz. Kullanıcılar, uygulamaların logolarının renklerini değiştirebilecekler. Örneğin sosyal medya uygulamalarının hepsini maviye çevirerek diğerlerinden ayrılmasını sağlayabilecekler. Çok fazla uygulama kullananlar için yararlı olacağını söyleyebiliriz. Logoların kullanıcıların istediği şekilde mi değiştirileceği yoksa belli sınırlamalar mı olacağı konusunda şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

iOS 18'le iPhone'larda görebileceğimiz diğer özellikler: